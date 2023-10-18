Independent: эксперты не ждут от украинского контрнаступления успеха ни в этом, ни в следующем году

Украинское контрнаступление вряд ли достигнет значимых результатов до конца этого года и в течение следующего, заявили в беседе с The Independent военные эксперты. Как отмечают специалисты, для прорыва у ВСУ не хватает численности войск и опыта координации действий между частями. Кроме того, задержки с поставками западных вооружений дали России время построить отличные оборонительные рубежи, констатирует издание.

Надежды на серьёзный прорыв Киева в контрнаступлении против России в этом году тают, пишет The Independent, ссылаясь на мнения военных экспертов. Как отмечают специалисты, осталось всего несколько недель до возможного наступления зимы, которая затормозит продвижение украинских войск, и патовая ситуация грозит длиться на протяжении всего 2024 года.

«Что показало это лето, так это то, что (Украина) может сражаться на уровне роты, но когда вы переходите на следующий уровень, вплоть до батальона, у них просто нет опыта координации действий, чтобы сражаться всеми движущимися частями», — считает Патрик Бери, бывший аналитик НАТО и капитан британской армии. По мнению Бери, при отсутствии широкомасштабных программ обучения, нового оружия и экипировки для ВСУ, ситуация в следующем году останется для Киева патовой.

Фрэнк Ледвидж из Портсмутского университета, в свою очередь, настаивает, что для достижения результата украинцам требуется трёхкратное превосходство в численности войск над противником, но ничего подобного в настоящее время не наблюдается. На его взгляд, изменить ситуацию не смогут даже американские истребители F-16. «Если только у кого-то не хватит морального мужества сказать: «Украина вряд ли вернёт всю свою землю», то это будет продолжаться», — добавил специалист. Кроме того, по мнению специалиста по России и Евразии Джеймса Никси, с обострением ближневосточного конфликта «внимание, ресурсы и финансирование (США) теперь будут отвлечены» от Украины.

Тупик на Украине «очень устраивает» российского президента Владимира Путина, уверены Бери и Леверидж. «Стратегия Путина заключается в том, чтобы просто переждать», — считает Бери. Никси, в свою очередь, полагает, что российский лидер делает ставку на избрание следующим президентом США Дональда Трампа.

Как отмечает Бери, западные лидеры неохотно шли на выделение более мощных средств вооружения Украине, боясь обострения противостояния с Россией. «И это, как оказалось, дало России время построить отличные оборонительные рубежи и облегчить задачу себе, а украинцам — серьёзно усложнить», — заключает эксперт.