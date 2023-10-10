Правящая партия Польши использует Германию как образ врага ради победы на выборах

«Польша или Германия: выбор за вами», — слоган, на который делает ставку в предвыборной кампании правящая партия Польши, сообщает немецкий телеканал Das Erste. «Право и справедливость» позиционирует себя как защитника польских интересов, а для этого ей нужны внешние враги. В этой роли предстаёт, прежде всего, Германия. Партия Качиньского намеренно мобилизует страх перед соседом, который несколько раз вторгался в Польшу, разделял её и жестоко оккупировал. А Евросоюз при этом изображается как «удлинённая рука» Берлина.

Это показательный предвыборный ролик польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS), отмечает немецкий телеканал Das Erste: лидеру партии Ярославу Качиньскому звонят из посольства Германии в Варшаве.

Голос с сильным немецким акцентом говорит, что канцлер хотел бы поговорить с Качиньским о пенсионном возрасте в Польше. Он должен быть таким же высоким, как при Дональде Туске, бывшем премьер-министре Польши. Качиньский отвечает: «Поляки решат это на референдуме. Туска больше нет, эти условия закончились», — и с решительным выражением лица кладет трубку.

Ролик создаёт образ, который партия «Право и справедливость» любит распространять, позиционируя себя как защитника польских интересов перед лицом иностранных держав, прежде всего Германии. И эти интересы, говорится в ролике, нужно защищать — голосуя за правильную партию.

В воскресенье в Польше будет избран новый парламент, и на правящую партию оказывается сильное давление. По данным опросов, она по-прежнему является самой крепкой политической силой и набирает 32% голосов. Но результаты опросов примерно на 10% хуже, чем четыре года назад, когда PiS победила на выборах с хорошим результатом в 43%.

PiS нужны внешние враги, чтобы представить себя в качестве защищающей силы, поясняет Das Erste. На выборах 2015 года она разжигала страх перед беженцами, в 2019 году — перед гомосексуалистами. Теперь она мобилизует страх перед Германией — соседом, который несколько раз вторгался в Польшу, разделял её и жестоко оккупировал. В рекламе она заостряет ситуацию для избирателей следующим образом: «Польша или Германия: выбор за вами».

«Право и справедливость» также представляет Евросоюз как «удлинённую руку» Берлина, ведь немцы имеют наибольшее влияние в Брюсселе. А главного кандидата от оппозиции Дональда Туска, бывшего председателя Европейского совета, PiS порочит как агента немецких интересов из-за его проевропейской позиции.

В качестве доказательства PiS приводит приветствие, которое Туск записал для ХДС в 2021 году на немецком языке. В нём он говорит: «Ваш образ правления был благословением не только для Германии, но и для всей Европы».

«Для Германии» — эти слова с тех пор постоянно звучат в адрес Туска на проправительственном телевидении, причём всегда в сочетании с намёком на то, что ему и оппозиции нет дела до Польши, и в действительности они служили Германии — стране, с которой у Польши непростая история.

Антинемецкие выпады, используемые PiS в предвыборной кампании, преследуют чёткую цель, считает Агнешка Лада-Конефал из немецкого Института Польши в Дармштадте. Прежде всего, они призваны мобилизовать поляков, критически настроенных по отношению к Германии. Для этого и нужен такой выбор слов.

«Эта группа в целом невелика, но она очень важна для PiS», — поясняет Лада-Конефал. По её словам, это обычные избиратели или те избиратели, которые хотят голосовать за PiS или ультраправую партию «Конфедерация» по убеждениям, и PiS ведёт очень активную борьбу за эту группу. Остальные группы «Право и справедливость» пытается привлечь социальными обещаниями и льготами для семей.

Эта антинемецкая риторика, по мнению исследователя, имеет далекоидущие последствия. Опросы немецко-польского анализа общественного мнения показывают, что образ Германии среди поляков уже не так хорош, как 10—15 лет назад. Этот ущерб, вероятно, сохранится и после парламентских выборов 15 октября, заключает немецкий телеканал Das Erste.