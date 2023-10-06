Reuters: США сбили турецкий беспилотник в Сирии

Турция проводит специальную операцию против курдов на территории Сирии. В этом же районе работают и американские военные, которые уже предупреждали Турцию о слишком сильном сближении. В итоге, как сообщает Reuters, США сбили турецкий беспилотник с боевым запасом.

Соединённые Штаты сбили вооружённый турецкий беспилотник в Сирии, сообщает Reuters, ссылаясь на свои анонимные источники. Подобное между союзниками по НАТО происходит впервые, отмечают эксперты.

Турция наносила удары по объектам курдов, после того, как они взяли на себя ответственность за взрыв в Анкаре. США несколько раз сообщали Турции, что её военные действуют слишком близко от наземных сил США в регионе. В итоге самолёт F-16 сбил турецкий беспилотник с боевым зарядом.

Инцидент произошёл в деликатный момент для отношений США и Турции. Анкара медлит с ратификацией членства Швеции в ЕС. А Штаты поддерживают курдов на севере Сирии, что уже давно вызывает напряжённость у них с Турцией. Курды помогают Штатам и их союзникам бороться с террористами в регионе.

Но Турция предупреждает союзников держаться от курдов подальше. «Наша единственная цель состоит в том, чтобы уничтожить террористические организации, которые представляют собой угрозу для Турции», — приводит Reuters слова чиновника из министерства обороны Турции.