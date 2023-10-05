Бывший военный разведчик США: русские выигрывают, пока западные «эксперты» живут в выдуманном мире

Русские выигрывают, уверенно заявляет бывший разведчик армии США Тони Шаффер в эфире Judging Freedom. Их экономика стала лучше по всем показателям, чем была до санкций. На Украине они вообще могут перейти в наступление в кратчайшие сроки, если захотят. Зачем им в такой ситуации садиться за стол переговоров с украинцами, которые хотят, чтобы русские просто встали и ушли? Но американцы об этом не знают. Потому что их дезинформируют, выдавая желаемое за факты.

Я уже сотни раз говорил это. Кажется, изначально это сказал полковник Макгрегор. Неоконы хотят использовать Украину, как таран, чтобы, и это их мнение, сместить президента Путина. Давайте посмотрим, насколько у них это получается.

Российская экономика стала лучше по всем показателям, чем до введения санкций. Популярность Путина выросла по каждому значимому пункту по сравнению с периодом до начала конфликта.

Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее уже летнем. Капут! Проехали! И на самом-то деле, и кажется вы мне об этом сказали, русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад.

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик армии США: На север, особенно на север. Абсолютно верно. Слушайте, у них есть потенциал вернуться в наступление в кратчайшие сроки, если они захотят. С военной точки зрения, русские в очень выгодном положении.

Я буквально вчера говорил об этом с Джеком Песилвиком. Потому что он спросил меня прямо, как я думаю, готовы ли русские к дипломатическому подходу прямо сейчас? И я ответил: «Зачем?! Они же побеждают». Не может быть никакой заинтересованности в том, чего требуют украинцы. А им нужно, чтобы русские встали и ушли.

Этого не произойдёт. Но здесь важна картина в более широком смысле. Как вы и сказали, Бен Ходжес и некоторые другие там проецируют устремления неоконсерваторов. И выдают это за факты. Именно поэтому мне не нравится то, чем они занимаются.

Кто там? Ходжес, Дженифер Рубин из Washington Post, — все они проецируют устремления, как будто это уже свершившийся факт. Они рисуют картину мира, каким они хотят его видеть, словно он и есть такой. И таким образом дезинформируют американскую общественность.





А те, в свою очередь, дезинформируют тех, кто по ошибке их слушает. Потому что на данный момент это совершенно не подтверждается фактами на местах.

А вот снова тот самый генерал Ходжес, я просто напоминаю всем, бывший главнокомандующий всеми вооружёнными силами США в Европе. Четырёхзвёздочный генерал в отставке, сейчас он возглавляет какой-то мозговой центр с модным европейским названием. Который, возможно, — я в этом не уверен — финансируется американской оборонной промышленностью.

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик армии США: Я в этом уверен.

Вот что было на передаче «60 минут» на днях. Послушайте, Тони.

БЕН ХОДЖЕС, бывший главнокомандующий армией США в Европе: Если задуматься, Россия уже многие десятилетия, и сейчас тоже, является экзистенциальной угрозой для Европы и для Соединённых Штатов. Просто послушайте, что говорят их лидеры. У них тысячи ядерных боеголовок. Они очевидно будут идти дальше, если их не остановить.

ВЕДУЩАЯ: Вы говорили, что, если остановить Владимира Путина на Украине, это несёт прямую выгоду каждому американцу.

БЕН ХОДЖЕС, бывший главнокомандующий армией США в Европе: Абсолютно. Эта война про гораздо больше, чем только про Украину.

Знаете ли вы какого-либо серьёзного военного, а не того, кому платит ВПК, и не того, кто целует задницу для продвижения по службе, — кто бы действительно верил, что Россия является экзистенциальной угрозой для Соединённых Штатов?

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик армии США: Ох… Позвольте мне перевести комментарий генерала. Ну как сказать… Да, у них есть такой потенциал. Прежние элементы холодной войны всё ещё существуют. Мы создали множество видов ядерного оружия.

Это пережитки того времени. Они есть и у них, и у нас. У нас до сих пор есть договоры. Но являются ли они прямой или экзистенциальной угрозой Соединённым Штатам? Нет! На данном этапе нет такого интереса.

Как говорит Даг Макгрейс, Путин просто хочет торговать! И я с ним полностью согласен. Путин хочет вести торговлю, они хотят быть частью мира, который может обогатить себя через взаимоотношения с другими нациями, через коммерцию. В этом и есть цель.

Бен Ходжес, возможно, пересмотрел «Доктора Стрейнжлав» и не понимает, что на дворе не 1962 год. Сейчас вообще-то 2023-й. И мы фактически столкнулись с тем, что русские осознают, что их интерес защищать себя от внешних врагов был поставлен под угрозу вмешательством США во внутренние дела Украины.

Вот что произошло. Такова суровая реальность. И пока кто-то не примерит на себя то, что говорит Владимир Путин. Вы можете не принимать его, пусть он бандит, он же убивал людей, он плохой человек, но он делает то, что хотят от него россияне, основываясь на их культуре. А Ходжес, похоже, просто этого не понимает.

Дата выхода в эфир 03 октября 2023 года.