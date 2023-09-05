Politico: предчувствие торговой войны — возможность возвращения Трампа в Белый дом пугает Брюссель

Дональд Трамп до сих пор остаётся главным фаворитом на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии — и это сильно тревожит европейских чиновников, которые опасаются, что в случае его победы ЕС ждёт полноценная торговая война с Америкой, пишет Politico. Впрочем, как разъясняет обозреватель издания, в торговых отношениях между США и Евросоюзом хватает проблем и без Трампа.

Перспектива избрания Дональда Трампа на второй президентский срок вызывает в памяти европейских чиновников, отвечающих за торговлю, жуткие воспоминания — и 77-летний магнат, который считает дефицит торгового баланса «убытками», идущими на руку противникам Америки, уже пригрозил в случае победы ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в случае своей победы на выборах, пишет Politico. Между тем, как отмечает обозреватель издания, ещё задолго до судьбоносного голосования европейцам могут аукнуться те решения, которые Трамп принимал на первом сроке.



В 2018 году Трамп обложил пошлинами сталь и алюминий из Евросоюза, но администрация Байдена приостановила вступление соответствующих норм в силу до тех пор, пока США и ЕС не найдут какой-то компромисс по вопросу металлов, — однако если стороны так и не сумеют договориться до 31 октября нынешнего года, пошлины автоматически начнут действовать, нанеся серьёзный удар по европейцам и создав риск «таможенной войны», поясняет автор материала. Как подчёркивает журналист, Америка и Европа вполне могли бы продлить период приостановки и продолжить переговоры, но риск победы Трампа в 2024 году всё сильнее побуждает ЕС договориться как можно скорее, пусть даже ценой уступок в пользу Вашингтона.



«Сейчас все только об этом и думают — а что если выборы пройдут не так, как надо?» — сообщил Politico на условиях анонимности европейский дипломат в торговой сфере. В свою очередь, юрист, консультирующий корпоративных клиентов по вопросам европейского торгового законодательства, сообщил изданию, что мысль о возвращении Трампа чиновников и предпринимателей ЕС «пугает».



Помимо стали, Брюссель и Вашингтон также ведут переговоры о крайне важном соглашении по минеральным ресурсам, которое, в случае его заключения, должно будет позволить добывающим и химическим предприятиям Евросоюза продавать свою продукцию американским производителям батарей без риска лишиться налоговых субсидий для сектора производства электромобилей, предусмотренных американским законом «О противодействии инфляции», говорится в материале Politico. В связи с этим представители деловых кругов Европы говорят, что ближайшие месяцы станут для отношений между США и ЕС важнейшими и им надо постараться решить за это время все накопившиеся вопросы, пишет издание.



Несмотря на предъявленные Трампу уголовные обвинения, он по-прежнему с большим отрывом лидирует на праймериз республиканцев, но его угроза о введении 10-процентной пошлины на весь импорт всё же встретила негативные отзывы — критики экс-президента предупредили, что такой шаг обернётся полномасштабной торговой войной, из-за которой с ростом цен на многие товары столкнутся американские же потребители, продолжает обозреватель Politico. Однако такая критика Трампа не слишком смутила: в статье на страницах The Wall Street Journal предприниматель заявил, что «прожжёные глобалисты», которые оказались «в своих прошлых прогнозах по поводу моей замечательной торговой политики тотально неправы», до сих пор так и не усвоили урок.



Разумеется, победа Трампу отнюдь не гарантирована, однако курс Вашингтона по отношению к ЕС с большой долей вероятности начнёт менять любой кандидат от республиканцев — и Европа опасается, что Америка может сделать разворот по любым вопросам, начиная с оказания поддержки Украине в сопротивлении России и заканчивая наращиванием геополитического противостояния с Китаем, пишет автор статьи. «С республиканской администрацией переговоры проходят по-другому, — рассказал в беседе с журналистом ещё один европейский дипломат. — Договариваться с администрацией Трампа, конечно, куда труднее, чем с нынешней».



А перемены меж тем грядут не только в Белом доме — в июне 2024-го пройдут выборы и в Европарламент, после которых обновится состав исполнительной ветви власти ЕС. По этой причине чиновники и главы ведущих компаний Евросоюза надеются добиться прогресса на переговорах о стали и минеральных ресурсах к саммиту США — ЕС, который намечен на октябрь. Вместе с тем, несмотря на усилия официальных лиц по обе стороны Атлантики, подвижек пока нет, констатирует обозреватель Politico.



Одним из главных опасений Брюсселя остаётся то, что предложения американской стороны о создании так называемого «углеродного клуба» идут вразрез с международными торговыми нормами: европейцы очень не хотят, чтобы действия ЕС воспринимались как попытка под прикрытием заботы о климате создать трансатлантический картель в секторе стали, пишет издание. Беспокойство у Европы вызывает и нежелание США предоставлять гарантии того, что пошлины в отношении ЕС не будут введены заново — даже несмотря на то, что ВТО считает их незаконными.



По мнению европейских дипломатов, из-за того, что времени на переговоры остаётся всё меньше, Вашингтон может получить преимущество. Американская сторона выступает за замену нынешних пошлин на новую систему, в которой размер платежей будет зависеть от углеродного следа, создаваемого импортными сталью и алюминием, однако Брюсселю эта идея не по душе, поскольку, по его мнению, она опять же будет нарушать нормы ВТО; вместе с тем вероятность того, что в будущем им придётся договариваться уже с Трампом, ещё может заставить европейских переговорщиков передумать и пойти на уступки, разъясняет журналист Politico.



По информации Politico, с тем, что трансатлантическую торговлю с приходом Трампа ждёт катастрофа, согласны не все эксперты: некоторые аналитики отмечают, что Вашингтон и при Байдене продолжил гнуть свою линию по торговым вопросам и мешать ВТО играть роль арбитра. По мнению таких экспертов, отношения между США и ЕС останутся примерно такими же вне зависимости от того, победит ли на выборах Трамп или Байден.