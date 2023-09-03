France 24: тайфун «Саола» принёс разрушения и подтопления Гонконгу

По территории Гонконга прошёл разрушительный тайфун «Саола», который нарушил авиасообщение, выворачивал деревья с корнем, затопил кварталы. Заранее из опасных зон были эвакуированы около 900 тысяч человек, сообщает France 24.

Некоторые кварталы до сих пор частично подтоплены. В центре Гонконга силой ветра были вывернуты с корнем десятки деревьев. Несмотря на эти разрушения, вызванные тайфуном «Саола», архипелаг просыпается с облегчением. Ветер и дождь стали меньше, чем ожидалось. Этот мужчина даже занялся своим ежедневным спортом, как будто ничего и не произошло.

Тайфун был опасный. Некоторые беспечные жители хотели сделать кадры урагана, про который говорили, что он будет одним из самых сильных с 1949 года. Большинство жителей Гонконга спрятались в своих домах.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОНКОНГА: Это было довольно пугающе, потому что ветер дул действительно очень сильно. И, конечно, мы остались дома, но сохраняли позитивный настрой, думали о том, что всё будет хорошо. Там, где мы живём, много упавших деревьев, некоторые окна побиты.

Но около 900 тысяч человек, которые живут в опасных зонах, были заранее эвакуированы. Как только угроза минула, городские службы начали расчищать дороги. Тайфун сильно нарушил воздушный трафик. Сотни рейсов были аннулированы заранее. Но в середине дня они стали во многом восстанавливаться.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2023 года.