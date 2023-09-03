France 24: тайфун «Саола» принёс разрушения и подтопления Гонконгу
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.
Российские военные готовы к затяжному вооружённому конфликту на Украине. Об этом заявил в статье для издания Global Times директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.
«Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Лион» в матче четвёртого тура Лиги 1.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что расследование не выявило доказательств перевозки оружия для России на российском судне Lary R, которое швартовалось в ЮАР.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о старте сезона-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) для клуба.
Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы ввести свою армию в Литву якобы с целью защиты, заявил заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.
Казанский «Рубин» всемером вышел на матч 19-го тура женской Суперлиги со столичным «Локомотивом».
Военная хроника заявила, что по позициям ВСУ под Купянском за день нанесли третий мощный авиаудар.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска держат оборону в Запорожской области, прорыва ВСУ не случилось.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что его бывшему одноклубнику по «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не отдали должное за его выступления за парижан.
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Дарья Касаткина не испытала больших проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с бельгийкой Гретье Миннен.
Для отстранения экс-президента США Дональда Трампа от президентских выборов есть веский аргумент, заявил американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн.
Президент России Владимир Путин заявил, что из выделяемых на ремонт школ средств около 70% направляется в сёла.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что защитник московского клуба Евгений Морозов не отправится в расположение сборной России по футболу из-за травмы.
Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву помощь в издании его стихов.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что пока не скучает по фигурному катанию.
Защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с клубом элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу.
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка армией Украины, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что футболисты московской команды будут стараться в будущем не доводить матчи до нервной концовки.
Войска Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят в Белоруссии учения «Эшелон-2023» по отработке вопросов организации материально-технического обеспечения (МТО) под руководством генерал-майора Александра Мосолова.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что ему хочется получать больше игровой практики, но вопрос о возможном переходе в ЦСКА нужно задать руководству обоих клубов.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что защитник Жуниньо Капишаба должен был прибыть в Москву вместе с новичком армейцев Келлвеном.
Московское «Динамо» нанесло поражение в гостях «Ростову» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Ситуация на Артёмовском направлении является стабильно напряжённой, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен судейством в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того как поставить Украине ракеты Taurus, правительство ФРГ должно исключить возможность вовлечения в конфликт с Россией.
Французские военные не могут выполнять свою антитеррористическую миссию в Нигере. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
«Фиорентина» на выезде потерпела разгромное поражение от «Интера» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
Руководители Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) обсудят вопрос о возможном слиянии организаций.
Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера, уверен, что его сын будет только улучшать свою игру во французском «Гавре».
Ветеран армии США Ноктис Дрейвен высказался о требовании президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину без боя вернуть Крым.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна построит заграждения на границе с Иорданией.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Марио Фернандес будет стабильно выходить в основном составе команды из Санкт-Петербурга.
Футболисты сборной России проведут открытую тренировку на поле в плавучем доке в Баренцевом море в рамках подготовки к товарищеским матчам с олимпийской сборной Египта и национальной командой Катара.
Народная артистка России Юлия Рутберг сообщила, что её московская квартира была ограблена.
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков взял на себя вину за пропущенный мяч в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.
Нежилое здание загорелось в городе Курчатове Курской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Нижегородское «Торпедо» победило ярославский «Локомотив» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов заявил, что для него стало сюрпризом отсутствие Срджана Бабича в основном составе московского «Спартака» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое в Токмакском районе Запорожской области, попали под обстрел украинской армии, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, переиграв на своем льду владивостокский «Адмирал».
«Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
Итальянскому мотогонщику команды Ducati Франческо Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по делу о мошенничестве как гражданин Израиля, лишённый гражданства Украины. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
Российский голкипер московского ЦСКА Иван Федотов заявил, что не переживал по поводу допуска к матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации.
Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал выход 15 легионеров в стартовых составах ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» в матче седьмого тура РПЛ.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена побудить украинские власти начать переговоры с Россией.
Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, который отказался возвращаться в Россию.