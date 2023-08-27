NYT: американские потребители вновь затягивают пояса

Расщедрившиеся было на дорогие покупки после пандемии американские потребители вновь начинают экономить: они сокращают расходы на не самые необходимые товары, ищут максимально низкие цены и акции, а кроме того — стали чаще допускать просроченные задолженности по кредитным картам, пишет The New York Times. По данным газеты, в крупных розничных торговых сетях страны убеждены: динамика потребительского спроса свидетельствует о том, что у граждан США стало туго со средствами.

Двигателем американской экономики являются потребители — и те много раз демонстрировали вопреки ожиданиям аналитиков серьёзную покупательную способность: к примеру, в 2020 году, после краткой, но мощной рецессии, спровоцированной пандемией коронавируса, американцы щедро тратили деньги на дорогие покупки вроде телевизоров и домашних тренажёров, а позднее стали предаваться так называемым «тратам в отместку», расходуя большие средства на то, что было запрещено из-за коронавирусных ограничений, включая турпоездки и концерты, пишет The New York Times. Однако, судя по определённым признакам, теперь американский потребитель в связи с постепенным исчерпанием сбережений, по-прежнему высокой инфляцией и прочими факторами — включая прекращение действия трёхлетнего моратория на выплату кредитов на образование — начинает осторожничать, констатирует обозреватель издания.

Как поясняет журналист, опубликованная на этой неделе финансовая отчётность крупнейших розничных сетей США, среди которых Macy's, Kohl's, Foot Locker и Nordstrom говорит о том, что в потребительской стратегии американцев наметился сдвиг — люди больше не позволяют себе «самозабвенно» транжирить деньги и стали стараться покупать только самое необходимое.

По данным NYT, хотя в целом расходы домохозяйств сохраняются на стабильном уровне — в июле товарооборот розничных сетей оказался выше ожидаемого, что даже побудило некоторых экономистов пересмотреть свои прогнозу по росут экономики в нынешнем квартале, а хорошая ситуация на рынке труда и растущие зарплаты дополнительно поддерживают в потребителях уверенность, — даже те сети, которые наблюдают рост продаж, заметили, что поведение покупателей всё более явно свидетельствует о финансовых затруднениях.

«Ясно, что потребитель с доходом ниже среднего — а это ключевая для нас группа — по-прежнему испытывает существенное экономическое давление», — сообщил в своём официальном заявлении на этой неделе глава сети дискаунтеров Burlington Stores Майкл О'Салливан. Burlington, а также другие сети магазинов сниженных цен, включая Walmart и Dollar Tree, в минувшем квартале зафиксировали рост продаж — а с подобными розничными игроками это происходит как правило в периоды экономической неопределённости, когда потребители всех уровней доходов стараются экономить на основных категориях товаров, сокращают траты на всё, что к таким товарам не относятся и переходят на продукцию собственных торговых марок магазинов, разъясняет обозреватель NYT.

В руководстве сетей Macy's и Affirm подтверждают, что потребители действительно стараются меньше тратить на категории товаров, без которых можно обойтись, а также ищут наиболее выгодные предложения и скидки, говорится в материале NYT.

По информации газеты, руководители розничных сетей в беседах с аналитиками с Уолл-стрит на этой неделе выделяли и другие «мрачные признаки», свидтельствующие о нехватке средств у населения: по их словам, покупатели стали чаще воровать в магазинах, а также допускать просрочки платежей по кредитным картам. Особенно аналитиков беспокоит обстановка с кредитками — ведь она означает, что у потребителей действительно осталось крайне мало денег, упоминает журналист издания.

Как подчёркивает обозреватель NYT, в октябре примерно 44 млн американцев снова начнут платить по кредитам на образование — наложенный на такие выплаты властями более трёх лет назад мораторий должен будет прекратить своё действие. Руководители крупных розничных сетей уже предупредили, что такие обстоятельства будут дополнительно побуждать покупателей к экономии, отмечает журналист.