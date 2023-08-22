Newsweek: расширение БРИКС — признак поражения США в битве за глобальный Юг

Растущий интерес государств к блоку БРИКС демонстрирует безуспешность попыток Вашингтона распространить влияние на глобальный Юг, пишет Newsweek. Как поясняют эксперты, бедные страны скорее готовы солидаризироваться с Китаем, Индией и Россией, пострадавшими от западного империализма, чем с США. Кроме того, для многих стран присоединение к БРИКС является способом усилить своё влияние на мировой арене и противостоять доминированию Запада, отмечается в статье.

Растущий интерес стран к группе БРИКС, вероятно, укрепит будущее блока как новой силы в глобальной геополитике, пишет Newsweek. Учитывая, что Соединённым Штатам не досталось места за столом переговоров, трёхдневный саммит, начавшийся во вторник в Йоханнесбурге, демонстрирует безуспешность попыток Вашингтона распространить влияние на обширный, развивающийся глобальный Юг, замечает издание.

Как отмечает старший научный сотрудник исследовательского центра «Тихоокеанский форум» Ахил Рамеш, бедные страны не испытывают особенной солидарности с США, в отличие от Китая и Индии, которые также испытали на себе последствия западного империализма и колониализма. По мнению эксперта, подход Вашингтона по-прежнему заключается в использовании стран глобального Юга в качестве пешек в будущем конфликте с Китаем или Россией. «Понятно, что это не помогло им завоевать друзей», — замечает Рамеш.

Чувство солидарности стран глобального Юга распространяется и на Россию, которая в последнее время активизировала сотрудничество с развивающимися странами, особенно в Африке. Предложения Москвы были встречены с неизменным интересом, о чём свидетельствует недавний саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге, пишет издание.

Страны глобального Юга просто «не смотрят на Пекин и Москву так же, как Запад», и видят новые возможности там, где традиционные механизмы потерпели неудачу, подчёркивает Рамеш. «Итак, когда появилась группа, представляющая альтернативу возглавляемому Западом мировому порядку, — добавляет он, — страны быстро подхватили инициативу».

Тем не менее внутри БРИКС существуют разногласия, и это может стать препятствием для развития блока, отмечает Newsweek. В будущем эти расхождения могут только усилиться, учитывая, что в очереди на вступление уже стоят такие страны, как Иран и Саудовская Аравия, прогнозирует журнал. Кроме них заявки на членство в БРИКС подали Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Как напоминает Гарсия, изначально БРИКС задумывался как чисто экономическое объединение в рамках установленного Западом миропорядка, однако постепенно группа стала уделять больше внимания созданию альтернативы существующим международным институтам. Ярким примером стал Новый банк развития, членами которого сегодня помимо стран БРИКС являются также Бангладеш, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Вместе с этими изменениями «геополитический характер БРИКС стал более важным и актуальным, чем чисто экономический», полагает Гарсия. По её словам, сегодня БРИКС стал «полюсом притяжения» для всех стран, желающих иметь больше влияния для противостояния политике Запада.

«Подъём БРИКС свидетельствует о сдвиге в динамике власти от традиционного доминирования западного миропорядка к более многополярному глобальному сценарию», — уверен научный сотрудник Центра исследований государственной политики в Нью-Дели Мритунджай Трипати. Важнейшей частью этого сдвига является не только расширение блока, но и идея общей валюты, призванной снизить зависимость членов группы от доллара США.

«Доллар по-прежнему важен для глобальных инвестиций и торговли, но процесс дедолларизации ускоряется главным образом потому, что его превращение в оружие привело к подрыву доверия и побудило развивающиеся экономики предпринять действия для обеспечения экономической безопасности», — полагает китайский журналист и аналитик Шень Шивей.

«Но это не значит, что БРИКС настроен антизападно», — подчёркивает эксперт. По его словам, новое объединение не желает копировать западный менталитет и поведение, основанное на гегемонии, которая принесла слишком много проблем глобальному Югу. «БРИКС — это не эксклюзивный клуб или узкий круг, а большая семья хороших партнёров», — поясняет Шень Шивей.