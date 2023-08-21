СТРАНА: в Киеве схватили мужчину, который жёг машины бойцов ВСУ

В Киеве задержали серийного поджигателя автомобилей военных, который успел сжечь 12 машин в конце прошлого года. Как пишет «СТРАНА», свои действия задержанный объяснил отрицательным отношением к военным. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

В Киеве задержали серийного поджигателя автомобилей военных. Как пишет «СТРАНА», он успел сжечь 12 машин в Деснянском районе украинской столицы в конце прошлого года.

По данным следствия, мужчина собирал самодельные зажигательные устройства, которые срабатывали по таймеру, и крепил их на автомобили военных.

Для раскрытия преступлений привлекалось много сил полиции, лучшие оперативники и следователи, были допрошены более тысячи человек, отсмотрены сотни гигабайт видео. Усложнялось дело тем, что в то время были регулярные перебои с электроснабжением.

В итоге силовики вышли на 35-летнего местного жителя, который переехал в Киев из другого региона в 2014 году, и задержали его во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль. Свои действия задержанный объяснил отрицательным отношением к военным, заявляет полиция.