NBC: саммит главы США лидерами Японии и Южной Кореи омрачили вопросы о скандальном деле сына Байдена

В Кэмп-Дэвиде состоялся саммит с участием США, Южной Кореи и Японии, сообщает NBC News. Во время встречи союзники осудили «ядерные провокации» КНДР и заключили ряд соглашений по вопросам безопасности и экономики. СМИ не оставили без внимания и скандальное дело сына Байдена, на вопрос о котором президент лишь заявил, что ему «больше нечего сказать».

В пятницу президент Байден встретился с японским и южнокорейским лидерами в Кэмп-Дэвиде, продемонстрировав единство США, Японии и Южной Кореи, в то время как в Тихом океане продолжают раздаваться угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Репортаж Келли О'Доннелл.

Президент Байден впервые провёл международный саммит в Кэмп-Дэвиде.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы собрались в этом историческом месте для исторического события.

Цель — сближение с Японией и Южной Кореей. Каждая из этих стран является давним союзником США, но примечательно, что эти две соседние страны лишь недавно смягчили десятилетия напряжённости в своих отношениях. Теперь они вместе сталкиваются с общими рисками, связанными с ядерными провокациями Северной Кореи и более агрессивной демонстрацией Китаем своей военной мощи в регионе. При этом все три страны продолжают вести торговлю с Китаем.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по национальной безопасности: Сегодня день не для того, чтобы быть против чего-то. Он для того, чтобы стать за что-то.

На пятничном саммите был объявлен ряд соглашений в области безопасности и экономики, включая новое партнёрство в области обороны для оперативных консультаций по актуальным угрозам.

ДЖО БАЙДЕН: Это означает, что у нас будет «горячая линия» для обмена информацией и координации действий при возникновении кризисных ситуаций в регионе.

Пока президент стоял плечом к плечу с мировыми лидерами, всплыли и более личные вопросы. После целой недели молчания по поводу назначения специального адвоката, расследующего сделки его сына Хантера, президента призвали дать ответ.

ДЖО БАЙДЕН: Я не могу комментировать никакие ведущиеся расследования. Этим занимается министерство юстиции. Мне больше нечего сказать.

Обстановка в Кэмп-Дэвиде сама по себе говорит о значимости этой встречи. Президенты прошлых лет также использовали это место в ключевые моменты.

ДЖО БАЙДЕН: Место, которое издавна символизирует силу новых начинаний и новых возможностей.

Наш репортёр Келли на связи из Кэмп-Дэвида. Келли, оба прибывших лидера отметили пожары на Гавайях?

РЕПОРТЁР: Да, Лестер, это так. Япония и Южная Корея выделили по два миллиона долларов на оказание помощи Мауи. А по поводу Китая президент Байден сказал, что рассчитывает ещё раз побеседовать с Си Цзиньпином осенью этого года.

Дата выхода в эфир 19 августа 2023 года.