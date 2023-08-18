NTD: страх безработицы и конкуренция заставляют китайских таксистов работать по 17 часов в день

Слабое восстановление Китая после пандемии и рекордная безработица среди молодёжи толкают всё больше людей в индустрию такси. Однако, как передаёт NTD, из-за высокой конкуренции людям приходится работать по 17 часов в день и даже пропускать приёмы пищи, чтобы избежать штрафов за парковку.

Водитель из Шанхая Чжан Цзянь работает по 17 часов в день, чтобы заработать столько же, сколько всего несколько месяцев назад получал за обычную смену. Дело в растущей конкуренции: всё больше китайцев спешат в индустрию частного извоза.

Чжан зарабатывает по 40-55 долларов в день, перевозя пассажиров с раннего утра до поздней ночи.

ЧЖАН ЦЗЯНЬ, водитель: Бизнес не очень процветал последние два года из-за пандемии. Раньше я работал по восемь, девять или десять часов. Теперь по 14-17 за те же деньги.

Слабое восстановление Китая после пандемии и рекордная безработица среди молодёжи толкают всё больше людей в сектор такси. В приложениях, аналогичных Uber, в стране зарегистрировано около пяти миллионов 800 тысяч водителей.

Ли Вэймин — ещё один шанхайский таксист. Машину для работы арендует. Говорит, что иногда пропускает приём пищи, чтобы избежать штрафов за парковку.

ЛИ ВЭЙМИН, водитель: Сейчас сложно найти другую работу. Другой работы не найти.

Согласно разным источникам, темпы роста второй по величине экономики мира в июле замедлились ещё больше. При этом за последние три месяца китайцев, которые стали заниматься частным извозом, стало на 400 тысяч человек больше.

ВАН КЭ, аналитик: После трёх лет пандемии многие компании и малые предприятия обанкротились или закрылись. На рынке появилось много нетрудоустроенной рабочей силы. Также резко сократилось количество рабочих мест.

В Китае есть более 300 приложений для заказа такси. На их долю в прошлом году приходилось более 40% всех поездок. При этом, такие города, как Шанхай, Санья и Чанша, уже перестали выдавать новые разрешения на перевозки.

Дата выхода в эфир 17 августа 2023 года.