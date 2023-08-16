New York Post: в США зафиксировали рекордное число самоубийств

В США в прошлом году совершено рекордное число самоубийств: с собой покончили приблизительно 50 тыс. американцев, сообщает New York Post со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Как отмечает издание, этот показатель превышает число американцев, погибших в Корейской войне или во Вьетнаме.

Америка — стареющее общество, но в этой стране старикам нет места, пишет New York Post.



Согласно новым данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлом году покончило с собой рекордное число американцев — около 50 тыс. человек.



Эти цифры предварительные, но похоже, что это самый высокий уровень суицидов со времён Второй мировой войны, отмечается в статье



При этом среди американцев в возрасте 65 лет и старше число самоубийств за последний год увеличилось на 8%. А среди американцев в возрасте от 45 до 64 лет — на 7%.



Средний возраст в США на сегодняшний день составляет 38,9 лет и продолжает расти.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в Соединённых Штатах 80% самоубийств приходится на мужчин, причём этот показатель особенно высок среди белых мужчин.



Самые высокие уровни самоубийств также отмечены среди американцев, проживающих в сельской местности.



Если же смотреть на род занятий, то самый высокий показатель суицидов наблюдается в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добыче нефти и газа — 54,2 на 100 тыс. человек, за ними следует строительство — 45,3 на 100 тыс. человек.



Ветераны вооружённых сил США убивают себя на 57,3% чаще, чем другие американцы.



Как отмечает New York Post, общее число самоубийств в США в прошлом году превысило количество американцев, погибших в Корейской войне или в боях во время войны во Вьетнаме — конфликта, который длился почти десять лет.