«Небесный щит», о котором рапортует Зеленский, просто не существует. И постоянные заявления Украины о сбитых российских ракетах — полная чушь. Система ПВО страны полностью разрушена, российские самолёты могут почти беспрепятственно летать над территорией Украины, однако и США, и НАТО об этом молчат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Украина может выиграть эту битву, и наш небесный щит в конечном итоге будет обеспечивать безопасность всей Европы. Мы с нетерпением ждём возможности как можно скорее увидеть истребители F-16 в действии в небе Украины.
Небесный щит, думаю, на украинском означает израильский железный купол. Вот только его не существует. И непрекращающиеся заявления о том, что Украина сбивает целый ряд российских ракет — от гиперзвуковых до обычных, — это просто полная чушь. Этого нет.
Но вот что выяснилось, особенно за последние четыре месяца, так это почти полное уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. И российские самолёты теперь могут практически беспрепятственно летать по всей территории Украины.
И снова у Украины нет на это ответа. Более того, и у США с НАТО нет ответа на это. Помните все эти разговоры о ракетных батареях Patriot несколько месяцев назад? Теперь все молчат об этом. Почему?
Потому что, во-первых, стало очевидно, что у Соединённых Штатов нет их в достаточном количестве для поставок и, во-вторых, они оказались неэффективны в театре военных действий и в борьбе с российской угрозой.
Вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине. Согласно сообщению издания Postimees, на одной из скульптурных композиций под названием «Гибнущие чайки» появились оскорбительные надписи.
Ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева по случаю Всемирного дня кошек, 8 августа, рассказала, что в музее принято отмечать все праздники, так или иначе связанные с этими животными.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артём Чукин в ходе брифинга сообщил, что на строительство и ремонт дорог в республике в текущем году выделили 86,8 млрд рублей, из них 8,2 млрд — заёмные средства.
Согласно информации агентства LETA, министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила о планах создания государственного предприятия для производства боеприпасов не только для Латвии, но и для других членов НАТО. Мурниеце сказала об этом во время встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.
Следственный отдел города Краснотурьинска СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти одного рабочего и травмировании ещё двух в результате обрушения вытяжной трубы завода.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что победителями организованного Российским научным фондом (РНФ) конкурса стали шесть резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».
Все организации здравоохранения Тюменской области используют единую медицинскую инфосистему. Охват применения учреждениями электронного документооборота достиг 100%, заявила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова в рамках брифинга на всероссийском совещании под председательством главы Минздрава России Михаила Мурашко.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев продемонстрировал наилучшие результаты среди молодых игроков в сезоне-2022/23.
Врач кишинёвской Республиканской клинической больницы Эдуард Чернолев, который угрожал русскоязычной пациентке, получил предупреждение от комиссии по этике. Согласно заявлению пресс-службы медучреждения, врачу было приказано пройти курсы по этике.
Посол Ирана в ЮАР Мехди Ага-Джафари заявил о высокой вероятности того, что президент Ирана Ибрагим Раиси примет участие в предстоящем саммите стран — членов БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге 22—24 августа, сообщает агентство IRNA.
Учёные МГМУ имени Сеченова создали первый в России видеокапилляроскоп для выявления признаков рака кожи на ранней стадии по сосудам. Разработка ведётся совместно с Научно-технологическим центром уникального приборостроения РАН.
Врач-терапевт Светлана Куприна заявила, что нарушения в работе блуждающего нерва делают невозможной своевременную «передачу сигналов» головному мозгу, что вызывает постоянное чувство голода и переедание.
Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова не исключила, что руководство столичного клуба может обратиться в суд, чтобы признать бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова банкротом.
Главный врач городской поликлиники №1 Новосибирска Сергей Дорофеев посоветовал избегать перегрева в жаркую погоду. По его словам, помогут головные уборы и светлая одежда. Также желательно перемещаться по улицам в тени.