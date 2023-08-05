Полковник Макгрегор: украинцы продолжают гибнуть тысячами, но Запад до сих пор не хочет прекращать конфликт

Потери украинских войск уже достигают 350 тысяч человек убитыми, а земля у линии соприкосновения буквально усыпана телами украинцев — но на Западе никто по-прежнему не осмеливается откровенно заявить, что с конфликтом пора кончать, заявил в интервью подкасту Redacted полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как снова подчеркнул офицер, если Запад не остановится, Россия в итоге решит, что достучаться до него сможет, только если возьмёт Киев.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: ...И вот мы сидим и пытаемся понять, что же нам делать. Джейк Салливан рассказывает, что каждое утро просыпается и сразу начинает искать, где бы взять ещё боеприпасов для артиллерии, потому что они у нас кончились, а произвести ещё мы не в состоянии — и вот он теперь пытается как-то это всё разогнать. В таких обстоятельствах есть ли вообще смысл просить украинцев и дальше гибнуть тысячами?

Есть у меня один друг, который находится на таком посту, что имеет возможность наблюдать за всеми этими событиями средствами спутниковой разведки, и он мне рассказал, что поля боя просто усыпаны погибшими украинцами, они уже даже больше не могут собирать тела — ну или просто не хотят с этим заморачиваться. Больницы переполнены покалеченными солдатами, которые уже никогда не вернутся в строй. Сколько погибших, не знает на самом деле никто, но, по некоторым оценкам, убитыми потеряно от 300 до 350 тысяч. Ну а кроме того, как известно, украинцы продолжают покидать страну: как мы считаем на данный момент, с Украины уехало 14 миллионов человек. То есть осталось там где-то миллионов восемнадцать, смотря как считать.

Это катастрофа. Украину уничтожают. Так когда же кто-то подаст голос — и пусть хотя бы из гумантираных соображений, — что со всем этим пора кончать? Именно поэтому я и говорил, что, если этого не сделать, русские наконец скажут, мол, ну всё, мы до этих людей донесём, что это конец, только тогда, когда пройдём маршем по главным улицам Киева — то есть мы идём до Днепра, а потом его и пересекаем. Разумеется, любой человек в НАТО, у которого остались хотя бы зачатки разума, вам скажет, что это — последнее, что нам нужно. Мы же ведь начали это всё с той целью, чтобы не помешать русским двинуться дальше на Запад.

Мы-то думали, что Украина станет бастионом, который остановит Россию, а в итоге сами создали себе чудовище. Но на такое никто идти не готов — никто не хочет признавать, что всё это с самого начала было крайне ущербным курсом.



Дата пубикации 04 августа 2023 года.