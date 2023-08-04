Главы правительств стран Прибалтики подписали совместное заявление, в котором говорится, что все три страны обязуются к февралю 2025 года завершить отключение от энергокольца БРЭЛЛ, покинув таким образом российскую энергосистему, и подключиться к единой сети Евросоюза, пишет Le Figaro. По данным газеты, в Прибалтике рассчитывают, что такой шаг позволит региону покончить с «зависимостью» от российского электричества.

Латвия, Литва и Эстония в четверг заключили соглашение, предусматривающее отключение этих стран от российской энергосистемы и подключение их к сети Евросоюза, сообщает Le Figaro.



Как уточняется в материале издания, премьер-министры трёх стран подписали совместное заявление, где говорится, что Прибалтийские государства обязуются закончить переход в энергосистему ЕС к февралю 2025 года. «Тот факт, что государства Прибалтики по-прежнему входят в систему БРЭЛЛ, которую контролирует Россия, представляет угрозу для национальной безопасности» всех этих стран, цитирует документ французская газета.



Решение о синхронизации своих электросетей с энергосистемой европейского континента в Прибалтике приняли ещё в 2018 году — после того, как Брюссель предоставил им финансирование на эти цели, напоминает оборзеватель Le Figaro. Как подчёркивает журналист, Рига, Вильнюс и Таллин убеждены, что подключение к сети ЕС, которое будет реализовано через Польшу, позволит им покончить с энергетической зависимостью от России.



«Хотя мы считаем, что энергосистемы Прибалтийских стран будут готовы к синхронизации ещё до февраля 2025 года, для реализации оставшихся проектов нам будет важно действовать вместе», — прокомментировала ситуацию в официальном заявлении глава литовского правительства Ингрида Шимоните.



Эстония, Латвия и Литва, которые до 1991 года входили в состав СССР, сегодня являются преданными сторонниками Украины, отдельно упоминает журналист Le Figaro.

