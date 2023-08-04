Le Figaro: в Прибалтике сделали ещё один шаг к отключению от российской энергосети

22:45
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
22:43
Athina984: Оздоев на следующей неделе пройдёт медосмотр перед переходом в ПАОК
Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев всё ближе к переходу в греческий ПАОК.
22:41
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России способны дойти до Киева за 12 часов
Российские войска могут дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
22:30
Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах, согласно судебным материалам.
22:29
«СТРАНА.ua»: в Херсоне после взрывов частично пропал свет
В подконтрольном украинским властям городе Херсоне после произошедших взрывов частично пропал свет.
22:25
«Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд
«Краснодар» установил очередное достижение в чемпионате России по футболу.
22:22
Посол России Келин назвал неверными данные Минобороны Британии о якобы продвижении ВСУ
Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью CNN назвал неверной информацию британского Минобороны о якобы продвижении контрнаступления ВСУ.
22:16
Юран получил красную карточку после поражения «Пари НН» от «Краснодара»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Пари НН» Артём Любимов показал красную карточку Сергею Юрану после окончания игры.
22:15
Смартфоны Samsung остались в перечне параллельного импорта
Смартфоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта согласно приказу Минпромторга России.
22:08
ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии 11 раз нарушили протоколы деконфликтации
Беспилотники коалиции во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации.
22:06
Гол Сперцяна с пенальти принёс «Краснодару» победу в третьем матче подряд в РПЛ
«Краснодар» на своём поле нанёс поражение нижегородскому «Пари НН» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
22:03
Минпромторг: официальные поставки линз Acuvue в Россию продолжаются
Линзы Acuvue не были включены в перечень для параллельного импорта, так как их официальные поставки продолжаются, сообщает Минпромторг России.
21:54
Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак обсудили вопрос присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.
21:53
Минпромторг России внёс в перечень товаров для параллельного импорта очки Ray Ban
Минпромторг России внёс в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых брендов, в том числе очки Ray Ban.
21:48
Гашек обвинил своё правительство в переезде чешских спортсменов в российские чемпионаты
Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал чешского нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Яшкина за игру в России.
21:34
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.
21:34
Глава МИД Сийярто: Венгрия желает избежать внешнего военного вмешательства в Нигере
Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта в Нигере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам разговора с руководителем внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.
21:34
Звонарёва и Зигемунд обыграли украинок и вышли в финал турнира в Вашингтоне
Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд оформили выход в финал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Вашингтоне.
21:29
Загрузка отелей в Петербурге превысила 80% в июле
Загрузка отелей и домов отдыха в Санкт-Петербурге превысила 80% в июле 2023 года.
21:27
Умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
Умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис, ему было 83 года. Об этом информирует CBS со ссылкой на представителя Марголиса Роберта Аттерманна.
21:24
Юран получил жёлтую карточку в перерыве мачта «Краснодар» — «Пари НН»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Пари НН» Артём Любимов показал жёлтую карточку Сергею Юрану в перерыве игры.
21:23
Адвокат Ревзин разъяснил обязанности работодателей перед сотрудниками во время жары
Адвокат Виталий Ревзин рассказал об обязанностях работодателей перед сотрудниками во время жары.
21:18
На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году в $2 млрд
Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в текущем году в связи с выходом России из зерновой сделки, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.
21:18
На Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать» в Киеве
Скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над проектом по демонтажу герба СССР со щита статуи «Родина-мать» и его замене на трезубец заявил, что необходимо заменить оставшиеся элементы советской символики.
21:15
Ретроматч «Спартака» со сборной России по футболу перенесён на начало сентября
Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин сообщил, что принято решение перенести ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России.
21:08
В Ленобласти проводят проверку по факту гибели трёхлетней девочки в водоёме
В Ленинградской области проводят проверку по факту гибели трёхлетнего ребёнка, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.
21:06
Экс-разведчик США Риттер заявил о наличии у России ресурсов для освобождения Харькова
Вооружённые силы России имеют ресурсы, которые позволят им в случае необходимости освободить Харьков, считает бывший разведчик американских войск Скотт Риттер.
21:03
СК возбудил дело после гибели сорвавшегося в шахту лифта рабочего в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровой в Москве, сообщает СУ СК по столице.
21:00
ПБК ЦСКА объявил об уходе Алексея Шведа
ПБК ЦСКА официально сообщил об уходе из клуба нападающего Алексея Шведа.
20:51
В Удмуртии зарегистрировали более 5 миллионов электронных медкарт в 2023 году
Более 5 млн электронных медицинских карт зарегистрировали в Удмуртии в 2023 году, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
20:48
Украинские военные выпустили 23 снаряда по территории ДНР
Украинская армия выпустила 23 снаряда по Еленовке, Макеевке, Донецку и Ясиноватскому району, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
20:45
Корреас: Дембеле запрашивал у «Барселоны» контракт на €100 млн
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готовится подписать соглашение с «Пари Сен-Жермен».
20:45
Есипенко вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам
Россиянин Андрей Есипенко оформил выход в 1/32 финала Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку.
20:45
В лагерях Подмосковья отдохнули более 80 тысяч детей
В оздоровительных лагерях Московской области с начала лета отдохнули более 80 тыс. детей, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
20:41
В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России
Динамика цен производителей свинины стабильна, сейчас она обусловлена сезонностью и увеличением спроса.
20:38
В Тульской области учительница спасла девять детей от ДТП на трассе
В Тульской области школьная учительница Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от крупного ДТП, когда водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.
20:38
В Омске открыли памятник основателю города Бухгольцу
На Иртышской набережной в Омске открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу.
20:38
Крупный пожар на складе в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован
Пожар на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
20:35
Ассистента арбитра матча «Краснодар» — «Пари НН» заменили из-за травмы
Ассистент арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Пари НН» Дмитрий Семёнов получил травму голеностопа.
20:27
Грищук не смог выйти в третий круг Кубка мира по шахматам
Россиянин Александр Грищук не смог оформить выход в третий круг Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку.
20:27
Reuters: страны ЭКОВАС согласовали план возможной интервенции в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило план потенциального военного вмешательства в Нигере, сообщает агентство Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусу.
20:24
Мостовой: Малком был на голову сильнее всех футболистов РПЛ
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал своё мнение о бывшем партнёре по команде Малкоме.
20:21
Власти Коми сообщили о лесных пожарах площадью 22 гектара на фоне гроз
Лесные пожары вспыхнули на территории Республики Коми из-за сильных гроз в регионе.
20:20
Холмогоров стал победителем в беге на 800 метров на чемпионате России
Константин Холмогоров завоевал золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.
20:20
FT: Пекин и Вашингтон создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов
Власти США и Китая решили создать новые каналы коммуникации для обсуждения спорных вопросов, которые существуют между странами.
20:14
Генконсульство КНР заявило, что в Петербурге 8 августа откроется визовый центр
Визовый центр Китая откроется 8 августа в Санкт-Петербурге и будет уполномоченной организацией на приём документов и выдачу виз.
20:11
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за урагана с грозами
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшающихся погодных условий.
20:11
Бабаев объяснил решение ЦСКА купить Файзуллаева
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении клуба приобрести узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
20:09
Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырёх регионах России
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу в четырёх регионах России.
20:07
В Ростовской области продлили ограничения на посещение лесов
В Ростовской области до 21 августа продлили ограничения на посещение лесов, заявили в пресс-службе регионального правительства.