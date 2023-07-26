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Das Erste: крупнейший процесс в истории Бельгии — шесть человек признаны виновными в терактах в Брюсселе в 2016 году

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ходе судебного разбирательства по делу о терактах в Брюсселе в 2016 году, жертвами которых стали 35 человек, присяжные признали виновными шестеро из десяти обвиняемых, сообщает Das Erste. Как отмечает издание, соистцами в крупнейшем уголовном процессе в истории Бельгии выступили почти 900 человек. Двое виновных уже отбывают пожизненный срок за теракты в Париже в 2015 году — эти теракты, вероятно, были совершены одной и той же ячейкой «Исламского государства»*.
Das Erste: крупнейший процесс в истории Бельгии — шесть человек признаны виновными в терактах в Брюсселе в 2016 году
AP

В ходе судебного разбирательства по делу о терактах в Брюсселе в 2016 году присяжные признали виновными шестеро из десяти обвиняемых. Об этом заявила председатель суда Лоранс Массар в Брюсселе, сообщает Das Erste.

Шестеро человек были признаны виновными в убийствах «по террористическим мотивам». Ещё троих подсудимых по этой статье оправдали. Последний, десятый обвиняемый, скончался в Сирии до решения суда.
 
Коллегия присяжных состояла из 12 человек. Перед оглашением вердикта они совещались в течение 18 дней. Всё это время они находились в тайном месте и не имели никаких контактов с внешним миром. Наказание виновным будет назначено в сентябре.  
 
В числе признанных виновными Салах Абдеслам — главный фигурант дела об организации терактов в Париже в 2015 году. Он уже отбывает пожизненное наказание за теракты в Париже.
 
На судебном процессе по делу о терактах в Брюсселе прокуратура охарактеризовала его как «полноправного члена брюссельской террористической ячейки», несмотря на то, что он был арестован в Бельгии за четыре дня до теракта. Абдеслам с самого начала отрицал какую-либо вину. «План теракта появился после моего ареста 18 марта 2016 года, — заявил он. — Я ничего об этом не знал». Однако это не убедило присяжных.
 
Бельгиец марокканского происхождения Мохамед Абрини также был признан виновным в убийствах в ходе теракта. Он должен был взорвать на себе пояс со взрывчаткой в ​​аэропорту Брюсселя, но, по его собственным словам, в последний момент отказался от намеченного плана, увидев в очереди женщин и детей. Абрини также приговорён к пожизненному заключению за теракты в Париже в 2015 году.
 
Вместе с Абдесламом и Абрини виновными в убийствах «по террористическим мотивам» были признаны ещё четверо подсудимых. Двум другим фигурантам дела вменяются менее тяжкие преступления: тунисцу, который якобы помог Абдесламу на последних этапах его побега, и руандийцу, который, как утверждается, предоставил Абрини убежище в Брюсселе.
 
Полностью оправданы только двое обвиняемых, причастность которых к терактам доказать не удалось.
 
Как отмечает издание, судебный процесс по делу о терактах в Брюсселе начался в начале декабря 2022 года в условиях усиленных мер безопасности. Соистцами в крупнейшем уголовном процессе в истории Бельгии выступили почти 900 человек.
 
В результате терактов 22 марта 2016 года в Брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене на станции «Малбек» погибли 32 человека, 340 получили ранения. В официальном обвинении число жертв террористов было увеличено до 35 — ещё три человека за время процесса скончались из-за болезни или совершили самоубийство.
 
Предполагается, что один из десяти обвиняемых, вероятно, погиб в Сирии. Восьмерым из десяти фигурантов изначально инкриминировали убийство 32 человек по террористическим мотивам, покушение на убийство 695 человек, а также участие в деятельности террористической организации. Ещё одному подсудимому вменяли в вину лишь последний пункт.
 
В результате серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже были убиты 130 человек и ранены ещё 350. Теракты в Париже и Брюсселе, вероятно, были совершены одной и той же террористической ячейкой, поэтому шесть человек, осуждённых за теракты в Париже, также предстали перед судом в Брюсселе. Ответственность за оба теракта взяла на себя организация «Исламское государство»*.
 
Из-за высокого общественного интереса судебный процесс проходил в переоборудованных помещениях бывшей штаб-квартиры НАТО на северо-востоке Брюсселя, отмечает Das Erste.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
 
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Das Erste Германия Европа
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