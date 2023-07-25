Wprost: отсутствие благодарности и наглость украинцев не знают границ — в Польше уже не скрывают раздражения

Всё более очевидно, что в отношении Варшавы Киев ведёт прагматичную игру, но вскоре ему предстоит учесть интересы Польши, связанные как с историей, так и с сегодняшним днём, заявил Глава «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш. В интервью Wprost политик рассказал, что поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, более того, они продолжают лишь наживаться на Польше.

Глава «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш обратил внимание на то, что среди поляков всё чаще наблюдается определённое раздражение в отношении украинцев находящихся в Польше. В интервью Wprost он рассказывает как нагло пользуются щедростью поляков расчётливые украинцы, более того, и власти в Киеве ведут себя похожим образом по отношению к соседской стране.

«Люди взбешены тем, что всё выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью +500 злотых, а потом возвращающихся на родину. Ходит множество легенд в плане больниц и использовании польской медицинской помощи, приоритете в очередях», — перечислил политик.

На фоне этого конфликта Косиняк-Камыш лично выступает за то, чтобы помогать всем подряд. «Но это не может быть помощь без всякой благодарности и ничего взамен. В международных отношениях это так не работает», — подчеркнул он. Политик также напомнил, что главный удар украинских беженцев, также в финансовой помощи, приняла на себя именно Польша, а не Брюссель.

Более того, он указывает на проблему наплыва польского зерна и фруктов из Украины, которые подрывают стабильность польского сельского хозяйства. «Линии на перерабатывающих предприятиях заполнены с января и февраля. Тогда из Украины приехала малина и другие мягкие фрукты, понятное дело, в замороженном виде. Это урожай предыдущего сезона. Я не знаю, почему партия «Право и справедливость» молча наблюдает за этим», — посетовал политик. Он считает, что Варшава должна начать оказывать давление на ЕС, чтобы тот стал закупать польское зерно в качестве резерва для голодающих стран.

По его оценкам, вызывает сомнения и эмбарго на продукцию из Украины, которое распространяется только на пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Остальные крупы могут продаваться, а также нет ограничений на фрукты, яйца, мед, птицу. Он уверен, что эта ситуация создает проблемы для польского сельского хозяйства. Более того, Украина называет введённые ограничения «недружественным и популистским шагом» со стороны Польши.

«Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная нами помощь — в том числе в плане немедленного открытия границ для их продовольствия — осталась безответной», — объясняет глава партии. Он указывает на то, что польскую говядину по-прежнему нельзя продавать на украинском рынке.

«Всё более отчётливо видно, что со стороны Киева ведётся прагматичная игра интересов. Если мы поддадимся и дальше будем уступать, то наше сельское хозяйство проиграет. Помощь Украине — да, но не в ущерб польскому потребителю, фермеру и переработчику. Помощь Украине — да, но не путём создания новой олигархии», — добавляет политик в интервью. Он разъясняет, что модель украинского сельского хозяйства сильно отличается от польского, ведь на Украине действуют крупные корпорации со штаб-квартирой на Кипре, которые управляют фермами размером от 50 000 до 100 000 гектаров. «Киев должен понять наши интересы, связанные с историей, но также и с современностью», — резюмирует Косиняк-Камыш.