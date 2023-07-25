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Wprost: отсутствие благодарности и наглость украинцев не знают границ — в Польше уже не скрывают раздражения

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Всё более очевидно, что в отношении Варшавы Киев ведёт прагматичную игру, но вскоре ему предстоит учесть интересы Польши, связанные как с историей, так и с сегодняшним днём, заявил Глава «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш. В интервью Wprost политик рассказал, что поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, более того, они продолжают лишь наживаться на Польше.
Wprost: отсутствие благодарности и наглость украинцев не знают границ — в Польше уже не скрывают раздражения
АР

Глава «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш обратил внимание на то, что среди поляков всё чаще наблюдается определённое раздражение в отношении украинцев находящихся в Польше. В интервью Wprost он рассказывает как нагло пользуются щедростью поляков расчётливые украинцы, более того, и власти в Киеве ведут себя похожим образом по отношению к соседской стране. 

«Люди взбешены тем, что всё выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью +500 злотых, а потом возвращающихся на родину. Ходит множество легенд в плане больниц и использовании польской медицинской помощи, приоритете в очередях», — перечислил политик. 
 
На фоне этого конфликта Косиняк-Камыш лично выступает за то, чтобы помогать всем подряд. «Но это не может быть помощь без всякой благодарности и ничего взамен. В международных отношениях это так не работает», — подчеркнул он. Политик также напомнил, что главный удар украинских беженцев, также в финансовой помощи, приняла на себя именно Польша, а не Брюссель. 
 
Более того, он указывает на проблему наплыва польского зерна и фруктов из Украины, которые подрывают стабильность польского сельского хозяйства. «Линии на перерабатывающих предприятиях заполнены с января и февраля. Тогда из Украины приехала малина и другие мягкие фрукты, понятное дело, в замороженном виде. Это урожай предыдущего сезона. Я не знаю, почему партия «Право и справедливость» молча наблюдает за этим», — посетовал политик. Он считает, что Варшава должна начать оказывать давление на ЕС, чтобы тот стал закупать польское зерно в качестве резерва для голодающих стран.
 
По его оценкам, вызывает сомнения и эмбарго на продукцию из Украины, которое распространяется только на пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Остальные крупы могут продаваться, а также нет ограничений на фрукты, яйца, мед, птицу. Он уверен, что эта ситуация создает проблемы для польского сельского хозяйства. Более того, Украина называет введённые ограничения «недружественным и популистским шагом» со стороны Польши. 
 
«Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная нами помощь — в том числе в плане немедленного открытия границ для их продовольствия — осталась безответной», — объясняет глава партии. Он указывает на то, что польскую говядину по-прежнему нельзя продавать на украинском рынке. 
 
«Всё более отчётливо видно, что со стороны Киева ведётся прагматичная игра интересов. Если мы поддадимся и дальше будем уступать, то наше сельское хозяйство проиграет. Помощь Украине — да, но не в ущерб польскому потребителю, фермеру и переработчику. Помощь Украине — да, но не путём создания новой олигархии», — добавляет политик в интервью. Он разъясняет, что модель украинского сельского хозяйства сильно отличается от польского, ведь на Украине действуют крупные корпорации со штаб-квартирой на Кипре, которые управляют фермами размером от 50 000 до 100 000 гектаров. «Киев должен понять наши интересы, связанные с историей, но также и с современностью», — резюмирует Косиняк-Камыш. 
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