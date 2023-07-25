Süddeutsche Zeitung: треть немцев считает, что Берлину следует улучшить отношения с Россией

Новый репрезентативный опрос YouGov показал, что 37% граждан Германии желают улучшения отношений между Москвой и Берлином. Значительно больше таких людей среди тех, кто проживает на востоке Германии и голосует за Альтернативу для Германии. Süddeutsche Zeitung указывает, однако, что желание хороших отношений с Россией ещё не означает поддержку политики президента Владимира Путина.

Институт изучения общественного мнения YouGov провёл опрос среди граждан ФРГ, где, в частности, спрашивал согласен ли респондент, что «Россия является страной, с которой Федеральному правительству следовало бы иметь хорошие отношения». 37% опрошенных согласилось с данным утверждением, сообщает Süddeutsche Zeitung. Каждый второй, однако, ответил отрицательно.

Исследование показало, что в стране сохраняется разница в ответах в зависимости от того, где проживает опрашиваемый. «Одобрение было значительно выше среди людей в восточных федеральных землях», чем среди проживающих в регионах старой ФРГ. «Однако тот факт, что на Востоке больше людей призывают к более осторожному подходу к России, не обязательно следует понимать, как одобрение курса президента России Владимира Путина», — пишет немецкая газета.

Süddeutsche Zeitung подчёркивает, что «согласно опросам на территории бывшей ГДР больше людей, которые видят в России угрозу для Германии, чем тех, кто так не считает». Из-за этого беспокойства восточные немцы хотели бы хороших отношений между Россией и ФРГ.

Согласно исследованию две трети всех немцев (63%) считают Российскую Федерацию угрозой для Германии, 30% считают, что это не так, а почти 8% не смогли ответить на этот вопрос. С тем, что Россия может быть «потенциальным партнёром» Германии, согласны только 28% немцев, 68% не согласны с этим.

Новый опрос YouGov показал также, что среди избирателей Альтернативы для Германии больше всего сторонников улучшения отношений с Россией. Избиратели «Левых» и Свободной демократической партии расположились на втором и третьем месте соответственно, «но с больши́м отставанием», — подчёркивает немецкая газета. Сторонники остальных партий не демонстрируют особого желания улучшать отношения с Россией.

Региональные различия во взглядах на отношения с Россией Süddeutsche Zeitung объясняет прошлым страны. «Советский Союз, центром власти которого была Россия, играл формирующую роль для ГДР. Будучи частью Восточного блока, ГДР десятилетиями находилась в экономической, политической и культурной зависимости от своего «старшего брата».

Опрос показывают, что почти половина людей на востоке Германии, всё ещё «считает, что политическая система ГДР имела больше преимуществ для профессиональной жизни её граждан по сравнению с сегодняшней Федеративной Республикой». Доля тех, кто видит больше отрицательных моментов в ГДР, значительно ниже на востоке, чем на западе Германии.