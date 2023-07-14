BFM TV: ветолёты, дроны и бронетехника — празднование 14 июля во Франции пройдёт при беспрецедентных мерах безопасности

Празднование Дня взятия Бастилии во Франции пройдёт в этом году при беспрецедентных мерах безопасности, чтобы не допустить беспорядков, сообщает BFM TV. Как передаёт телеканал, в целях устрашения бунтовщиков власти задействуют 45 тысяч полицейских, вертолёты, бронетехнику и дроны. При этом вариант отмены праздничных мероприятий не рассматривался, поскольку это стало бы сокрушительным признанием поражения для республики, отмечает обозреватель Матье Круассандо.

ВЕДУЩИЙ: Матье Круассандо, празднования по случаю 14 июля начнутся сегодня вечером. Для одних это народное гуляние, для других — Бал пожарных. Празднования пройдут под знаком напряжённости — ну, увидим, будет ли эта напряжённость, посмотрим. В любом случае, задействовано невиданное число сил охраны правопорядка, которые могут как упростить проведение праздника, так и испортить его.

МАТЬЕ КРУАССАНДО, обозреватель BFM TV: Возможно, это немного испортит атмосферу, но могло ли быть по-другому? Очевидно, что 13 и 14 июля традиционно характеризуются вспышками насилия. Решив снова задействовать исключительные средства, которые положили конец протестам, исполнительная власть хочет одновременно и послать сигнал, и подстраховаться. Сигнал в первую очередь адресован потенциальным бунтовщикам. Сорок пять тысяч полицейских, сотрудники подразделения RAID, группа вмешательства Национальной жандармерии Франции, бригады поиска и вмешательства, вертолёты, бронетехника, дроны — идея понятна: эта лавина средств должна быть заметной на улицах, она должна устрашать. Ещё один сигнал адресован французам. Исполнительная власть не хочет быть застигнутой врасплох, не хочет, чтобы её упрекали в неспособности предвидеть развитие событий. Она хочет показать себя с позиции твёрдости, авторитета и успокоить граждан.

ВЕДУЩАЯ: Десять тысяч полицейских и жандармов будут задействованы в Парижском регионе, в частности, вокруг Эйфелевой башни во время фейерверка. Не было бы проще отменить праздничные мероприятия, как это сделали многие муниципалитеты?

МАТЬЕ КРУАССАНДО: Это было бы признанием ужасающего поражения для державы. Представляете? После того как в течение двух недель все только и говорили, что о республике, пожертвовать национальным праздником? Признать, что страна не в силах обеспечить республиканский порядок? Это же краеугольные камни стодневной дорожной карты Эммануэля Макрона. Кроме того, отказаться от работы десятков тысяч профессионалов было, откровенно говоря, невозможно. И, между прочим, после нескольких лет ковида французы сыты по горло запретами.

ВЕДУЩИЙ: Итак, президент республики не отказался от празднований, но вместо этого он отказался от произнесения речи 14 июля, хотя оно и не было традиционным, поскольку он не делал этого ежегодно.

МАТЬЕ КРУАССАНДО: Да. Притом что он сам пообещал французам отчитаться об итогах своих знаменитых ста дней…

ВЕДУЩИЙ: Но ведь ровно сто дней ещё не прошло?

МАТЬЕ КРУАССАНДО: Семнадцатого (июля). Он сказал, что выскажется через несколько дней, но не говорил, что сделает это в день национального праздника. Известно, что Эммануэль Макрон не слишком любит этот ритуал, в отличие от большинства своих предшественников. С момента своего прихода к власти в 2017 году он выступал с речью 14 июля лишь дважды. Но это выступление, в частности, может быть слишком рискованным. Учитывая, что для усмирения протестующих были задействованы такие средства, и не зная, чем обернутся празднования 13 и 14 июля, есть риск противоречить фактам.

Таким образом, следует подождать несколько дней, прежде чем подводить итоги ста дней и представлять своё видение событий, переживаемых Францией, а также принимать решение о сохранении или смене команды, с которой он намерен управлять страной.

Дата выхода в эфир 13 июля 2023 года.