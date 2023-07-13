Newsweek: Владимир или Володимир — очереная оплошность Байдена с именем Зеленского не осталась незамеченной на саммите НАТО

Выступая на саммите НАТО, президент США Джо Байден неправильно назвал президента Украины Зеленского, сообщает Newsweek. Обычно его имя на Западе произносят как Володимир — перевод с украинского. А Байден обратился к нему как к Владимиру, по-русски. В соцсетях Байдену посоветовали отдохнуть.

Американский президент Джо Байден неправильно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время саммита НАТО, отмечает Newsweek. «Владимир и я… Я не должен быть таким фамильярным. Господин Зеленский и я», — произнёс Байден. При этом имя Зеленского западные партнёры обычно произносят как Володимир, переводя его с украинского, а не с русского языка. А Байден, как отмечает автор статьи, назвал Зеленского именем Путина, его противника.

Автор статьи отмечает, что это уже далеко не первая оплошность, произнесённая Байденом. На этот раз на ошибку обратил внимание журналист Пирс Морган на своей странице в Twitter. Один пользователь этой соцсети назвал это «просто невероятным». «Этот старик должен сейчас просто отдохнуть», — написал в ответ один из подписчиков аккаунта. Впрочем, другие комментаторы отмечали, что эти имена легко спутать, и сочувствовали американскому президенту.

На саммите присутствовали лидеры 31 страны НАТО, отмечает автор статьи. Причём прямо перед встречей стали появляться новости о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился дать Швеции зелёный свет на присоединение к блоку. И Байден встретился с Эрдоганом, поздравив его с этим решением. Они обсудили усилия по укреплению отношений двух стран, в частности, в области обороны и экономики.

По словам автора статьи, саммит в очередной раз продемонстрировал солидарность стран НАТО с Украиной. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они хотят усилить сдерживание и оборону Украины, обещая при этом дополнительные «амбициозные» военные инвестиции. Франция и Великобритания объявили в Вильнюсе, что планируют вооружить украинскую армию крылатыми ракетами большой дальности.

Также союзники обязались потратить 2 процента ВВП на военную сферу и увеличить инвестиции в коллективную оборону, при этом они считают это «минимумом, а не потолком».

Зеленский щедро благодарил своих союзников за поставки вооружений и увеличение расходов на оборону, но он выразил разочарование по поводу того, что Украину не пригласили официально присоединиться к альянсу, как Финляндию и Швецию.

Впрочем, многие политики не считают правильным приглашать Украину в НАТО, опасаясь, что это спровоцирует реакцию России. «Для Зеленского настаивать на этом публичном жесте мне кажется безрассудством, — сказал отставной генерал США Барри МакКэффри, как пишет Newsweek. — Это играет на руку Путину».