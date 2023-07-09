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Das Erste: тысячи сербов вышли на акции протеста против насилия — уже десятые выходные подряд

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В Белграде и других городах Сербии вновь состоялись многотысячные антиправительственные демонстрации, сообщает Das Erste. Протесты, поводом для которых послужили два массовых убийства в начале мая, проходят уже десятую неделю подряд. Участники митингов требуют отставки президента Александра Вучича и других чиновников, которых обвиняют в разжигании ненависти и насилия в стране. Как отмечает издание, в этот раз в Белграде собралось меньше людей, чем в предыдущие выходные.
Das Erste: тысячи сербов вышли на акции протеста против насилия — уже десятые выходные подряд
AP

В Белграде и других городах Сербии вновь состоялись многотысячные акции протеста против насилия. Демонстрации, поводом для которых послужили трагические события 3 и 4 мая, в результате которых были убиты 18 человек, проходят уже десятую неделю подряд, сообщает Das Erste.

В субботу вечером участники митинга в Белграде собрались перед зданием парламента в центре столицы. По сообщениям местных СМИ, они прошли маршем к зданию главного полицейского управления, расположенному в полутора километрах от них.
 
Участники митингов потребовали отставки президента Александра Вучича, а также министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина. Вучича и проправительственные СМИ они обвиняют в разжигании ненависти и насилия в стране.
 
Как сообщают местные СМИ, марш к зданию главного полицейского управления был призван выразить солидарность с полицейскими, участвовавшими в обнаружении плантации марихуаны недалеко от Белграда. Её владельцем якобы являлся деловой партнёр брата Вучича.
 
Аналогичные акции протеста прошли в сербских городах Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и Валево. К участию в массовых демонстрациях призывают левые и либеральные оппозиционные партии, а также гражданские движения.
 
В акции протеста в Белграде приняло участие меньше людей, чем в предыдущие выходные, что организаторы связывают с сезоном отпусков. Они ожидают, что в сентябре протесты снова наберут обороты.
 
Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда: 13-летний подросток убил из пистолета девять одноклассников и охранника. Днём позже произошло ещё одно массовое убийство: в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу из восьми человек, передаёт Das Erste.
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