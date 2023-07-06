CNA: в ближайшее удобное время, но не сейчас — в Пекине не стали объяснять причины отказа принять главу дипломатии ЕС

МИД Китая заявил, что будет рад принять в Пекине главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля в ближайшее удобное для обеих сторон время, однако не объяснил причин отмены запланированного визита дипломата в Пекин, сообщает CNA. Как передаёт телеканал, в этом году визит Борреля в Пекин отменяется уже второй раз.

Китай заявил, что будет рад визиту главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля в самое ближайшее удобное время. Это заявление прозвучало на фоне информации от блока об отмене Пекином визита господина Борреля, запланированного на следующую неделю, без объяснения причин.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД КНР: Китай высоко ценит отношения между Китаем и ЕС и поддерживает контакты с европейской стороной на всех уровнях и во всех сферах. Мы будем рады визиту высокопоставленного представителя ЕС Борреля в Китай в ближайшее удобное для обеих сторон время. Мы готовы поддерживать с ЕС диалог по этому вопросу.

Тем не менее, Министерство иностранных дел Китая отказалось объяснить, почему запланированный визит главы европейской дипломатии в Китай был отменен. Господин боррель должен был посетить Пекин в следующих понедельник для встречи со своим китайским коллегой. На повестке дня было обсуждение стратегически важных вопросов, включая права человека и российскую спецоперацию на Украине.

Его визит отменяется уже второй раз в этом году. Это происходит на фоне стремлений Европы сократить риски, связанные с её тесными экономическими связями с Китаем, который Брюссель назвал «экономическим конкурентом и системным соперником».

Дата выхода в эфир: 5 июля 2023 года.