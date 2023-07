BFM TV: беспорядки ударили по туризму — гости Парижа не чувствуют себя в безопасности

На корте №18 Уимблдона прошла вторая акция протеста от экоактивистов движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений.

19:08

Ушла из жизни певица Коко Ли

Китайско-американская певица, исполнившая хит A Love Before Time для фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а также Before I Fall In Love для картины «Сбежавшая невеста», покончила с собой.