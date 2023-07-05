BFM TV: беспорядки ударили по туризму — гости Парижа не чувствуют себя в безопасности

Неспокойная ситуация в столице Франции может серьёзно сократить доходы турбизнеса, передаёт BFM TV. Хотя большинство желающих посетить Париж не отказываются от поездки, они больше волнуются, не гуляют по вечерам и меньше посещают рестораны и бары.

Эти жительницы Лондона готовятся сесть на поезд Eurostar в Париж. Несмотря на беспорядки, они всё же решили поехать, но с большой опаской.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОНДОНА: Мы всё же едем в Париж, но будем очень осторожны.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОНДОНА: Я немного беспокоюсь, но не хочу портить поездку или от неё отказываться.

По другую сторону Ла-Манша по французской столице прогуливаются путешественники со всех сторон света. Среди них — Анна из Лондона. Как и она, многие туристы не чувствуют себя спокойно на улицах Парижа, но волнуются меньше, чем оставшиеся дома близкие.

АННА: Наши английские друзья сказали, что, возможно, нужно вернуться домой из-за сложившейся ситуации.

ТУРИСТ: Наши близкие знают о том, что здесь происходит, потому что смотрят новости.

ТУРИСТКА: Они нам советуют быть внимательными, не выходить по вечерам.

За границей беспокоятся (о происходящем во Франции. — ИноТВ), и передовицы британских газет не рекомендуют туристам уезжать во Францию. В этой ежедневной газете говорится о том, что французская полиция развернула войну с участниками беспорядков. В парижском отделении Союза гостиничных профессий и индустрий (UMIH) предполагают, что на прошлых выходных посещаемость баров и ресторанов могла снизиться на 50 процентов.

ФРАНК ДЕЛВО, председатель парижского отделения Союза гостиничных профессий и индустрий (UMIH) Парижского региона: Летом в Париж приезжает множество иностранных туристов, особенно из удалённых стран — например, Соединённых Штатов. Нужно восстановить свою репутацию и гарантировать, чтобы в Париже можно было безопасно гулять. В противном случае ущерб будет значительным.

Весь туристический сектор надеется на то, что спокойствие восстановится и можно будет продолжить привлекать иностранных туристов, которые массово возвращаются после окончания коронакризиса.