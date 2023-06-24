«Мы предупреждали»: польский генерал признал, что украинцы не в состоянии сломить российскую оборону

Россияне не допустят, чтобы украинцы особо проявили себя перед саммитом НАТО в Вильнюсе и тем самым заручились дальнейшей военной поддержкой Запада, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью порталу Fronda он признал, что успехи украинцев крайне умеренные и не предвещают никакого существенного развития операции; более того, до контрнаступления дело вовсе может и не дойти.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак не разделает оптимизма своего американского коллеги Бена Ходжеса о контрнаступлении украинцев. В интервью порталу Fronda он называет ситуацию на фронте очень сложной и такой, которая уж точно не соответствует замыслу тех, кто продолжает постоянно оказывать поддержку Украине.

По его словам, это объясняется тем, что россияне пробуют перехватить оперативную инициативу на севере Украины, тем самым создавая серьёзную угрозу в первую очередь на этих направлениях. Во-вторых, действия украинских войск на юге, в направлении Запорожья, несмотря на прошедшие две недели, не увенчались никаким успехом. «То, чем хвалятся украинцы, — это весьма умеренные успехи, которые не предвещают никакого развития операции», — объяснил польский генерал.

В беседе он также признал, что украинцам сложно будет блестяще проявить себя перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы заручиться дальнейшей помощью со стороны Запада. «Боюсь, что россияне сделают всё возможное, чтобы помешать им это сделать. То, что они показали в Запорожье, — первый сигнал для украинцев. Россияне как бы говорят: «Вы не сломаете нашу оборону», — добавил он.

Скшипчак обратил внимание на то, что украинцы ещё не прорвали российские оборонительные позиции, а пока они этого не сделают, никакого прогресса не будет. «Украинцы, наверное, уже поняли, что пока что у них не получится сломить российскую оборону... Россия готовила оборону похоже, как и для Германии во время операции «Цитадель» в Курске во время Второй мировой войны», — констатировал польский военный. «Эта оборона очень жёсткая. Мы предупреждали украинцев об этом, и это подтвердилось», — добавил он.

Бывший командующий сухопутными войсками указал, что российская армия сейчас ведёт наступательные боевые действия на севере и хочет отбросить украинцев за реку Оскол. Это не контрнаступление россиян, а наступательные действия в двух направлениях, которые создают украинцам серьёзные проблемы и задерживают фронт. В этой ситуации, по оценкам Скшипчака, украинцам, скорее всего, придётся выбирать, куда наступать. «На мой взгляд, если они сразу не нанесут удар где-то по Бахмуту и не окружат те войска, которые... находятся в Донбассе, то через две недели вообще не о чем будет говорить. Ни о каком контрнаступлении речи больше не будет, потому что украинцы потратят и исчерпают все свои боевые возможности...» — предупредил он.

В беседе военный также рассказал, что хотя теоретически США могут предложить израильскую модель гарантий безопасности Украине, то на сегодняшний день это крайне маловероятно. Потому что, кроме технологической поддержки и существенного финансирования, эта модель предполагает, что всё НАТО, включая американцев, должно держать Россию в узде. Так что если бы Москва предприняла какие-то действия в отноешнии Киева, то НАТО и США пришлось бы нанести удар по России.