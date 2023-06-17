Hill: заболеваемость раком молодёжи растёт — исследователям ещё предстоит установить причины

За последние несколько среди молодых людей по всему миру десятилетий значительно выросла заболеваемость раком, сообщает The Hill. При этом исследователям ещё предстоит установить причины роста. Сейчас исследователи предполагают, что к росту заболеваемости привели прежде всего изменения в окружающей среде и образе жизни людей с середины XX века.

Ванессе Чапой только исполнилось 24 года, когда она нащупала уплотнение в груди. В тот же вечер девушка отправилась к врачу, а через две с половиной недели ей поставили диагноз «рак молочной железы», вторая стадия.

«Весь мой мир перевернулся с ног на голову», — вспоминает американка. Как Чапой рассказала изданию The Hill, ей пришлось пройти целый ряд процедур: лампэктомию, в ходе которой хирурги удалили опухоль и часть окружающей ткани груди, заморозку яйцеклеток, химиотерапию продолжительностью в пять месяцев, а затем двустороннюю мастэктомию, в ходе которой ей удалили ткани молочных желёз.

Спустя три года Чапой всё ещё проходит гормональную терапию — опыт, который девушка сравнивает с «ранней менопаузой». «Я не понимаю, как это могло произойти. Я такая молодая», — вспоминает она свою первую реакцию на диагноз.

Чаще всего рак поражает людей в позднем возрасте. В Соединённых Штатах 60% тех, кому ставят диагноз рак, люди в возрасте 65 лет и старше. Однако, как пишет The Hill, ситуации, подобные той, которая произошла с Чапой, случаются всё чаще. В последние десятилетия показатели заболеваемости раком среди людей моложе 50 лет в странах по всему миру выросли. В недавнем исследовании, опубликованное в журнале Nature Reviews Clinical Oncology, даже был предложен термин — «эпидемия раннего рака».

По данным Национального института онкологии, в США в период с 2000 по 2019 год число случаев раннего начала заболевания выросло почти на 18% при незначительном снижение заболеваемости среди людей пожилого возраста. Среди американцев в возрасте от 15 до 39 лет — возрастной группы, которую исследователи рака называют подростками и молодыми взрослыми, — рост и вовсе достиг 20%.

Этот рост коснулся представителей разных полов и национальностей и охватил разные органы. Он проник в кровь и костный мозг молодых людей, атаковал их желудочно-кишечный тракт, поселился в их репродуктивных органах. Заболеваемость раком груди среди американцев в возрасте 15-39 лет выросла более чем на 17% за последние 19 лет. Заболеваемость миеломой — более чем на 30%. Заболеваемость колоректальным раком — почти на 45%.

При этом причины подобного роста исследователям не ясны. В журнале Nature предполагают, что он «вероятно, частично объясняется увеличением числа случаев скрининга и ранней диагностики». Профессор клинических исследований в Орегонском университете здоровья и науки Арчи Блейер считает, что «в некотором смысле это ложный рост».

Он считает, что увеличение случаев рака щитовидной железы, а также рака почек, по крайней мере, частично является результатом «гипердиагностики» из-за увеличения числа скринингов. Блейер отмечает, что обследования выявили опухоли и образования в этих органах, которые «выглядят как рак», поэтому врачи должны назвать их карциномой. Эти образования «никогда бы не стали проблемой, если бы их не обнаружили», потому что обычно они не распространяются и не прогрессируют.

Однако всплеск заболеваемости выходит за рамки того, что можно объяснить увеличением числа скринингов. Исследователи предполагают, что к реальному росту заболеваемости привели изменения в окружающей среде и образе жизни людей с середины XX века. Основной причиной они называют ожирение, которое неуклонно становится всё более значительной проблемой среди детей и подростков с 1960-х годов. Так, многие виды рака были связаны с ожирением, в том числе рак молочной железы и рак матки, колоректальный рак, а также некоторые другие виды онкологии, поражающие желудочно-кишечный тракт.

Исследователи полагают, что рост также связан с целым рядом сопутствующих факторов: западная диета, подслащённые сахаром напитки, малоподвижный образ жизни, снижение физической активности, метаболические заболевания, такие как диабет 2 типа. Также предполагается, что к этому могут быть причастны изменения в режиме сна, хотя доказательств тому немного.

По словам Блейера, причинами роста заболеваемости раком крови и костного мозга могут быть более широкое использование компьютерной томографии и рентгенологического исследования, а рост заболеваемости раком яичка может быть связан с ростом употребления каннабиса. По его словам, тот факт, что люди становятся выше также может быть причиной роста заболеваемости несколькими видами рака.

Исследователь из Института раковых исследований Дана-Фарбер Мариос Гианнакис считает, что изменения в микробиоме могут быть связаны в увеличением случаев колоректального рака. Эти изменения могут быть результатом диеты, образа жизни или даже хирургических процедур, таких как кесарево сечение. Он подчёркивает, что для понимания причин роста необходимы дополнительные исследования, в том числе проспективные когортные исследования, в которых за участниками наблюдают в течение длительного периода времени.

Однако по мере продолжения исследований онкологические заболевания ежегодно диагностируются более чем у 85 тыс. молодых американцев. Несмотря на то, что диагноз часто ставится поздно, более 85% молодых жителей США доживают до пятилетнего срока, по сравнению с 74% среди тех, кому от 40 до 64 лет и с менее 62% среди людей в возрасте 65 лет и старше.

«Не хватает исследований, посвященных этой возрастной группе», — предупредила в беседе с The Hill генеральный директор некоммерческой организации Stupid Cancer Элисон Силберман. По её словам, за последние несколько десятилетий на фоне увеличения числа случаев заболевания «наблюдается рост осведомлённости», но на этом направлении предстоит ещё много работы.

Координатор программы Белого дома по борьбе с раком Даниэль Карнивал утверждает, что администрация президента США Джо Байдена «действительно сосредоточена на том, как устранить пробел» в лечении рака у молодых американцев, «как в понимании научной стороны, так и в оказании помощи этим пациентам».