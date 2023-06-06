Arirang: военные самолёты России и Китая без предупреждения пролетели через опознавательную зону Южной Кореи

Несколько китайских и российских военных самолётов пролетели через корейскую оборонительную зону опознавания без предварительного уведомления, передаёт южнокорейский телеканал Arirang. Ранее Министерство обороны Китая сообщало о проведении шестого совместного воздушного стратегического патрулирования вместе с Россией над водами Восточного и Восточно-Китайского морей.
Четыре китайских и четыре российских военных самолёта вошли в воздушную оборонительную зону опознавания Южной Кореи без предварительного уведомления.
Несколько часов назад Объединённый комитет начальников штабов Сеула сообщил, что восемь военных самолётов пролетели через корейскую воздушную оборонительную зону опознавания с 11:52 утра до 13:49 во вторник, но не нарушили территориальные воздушные границы Южной Кореи.
Южнокорейские военные распознали самолёты до того, как они вошли в зону, и задействовали истребители на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее во вторник Министерство обороны Китая сообщило, что китайские и российские военно-воздушные силы провели шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в воздушном пространстве над водами Восточного и Восточно-Китайского морей.
Корейская воздушная оборонительная зона опознавания не является территориальным воздушным пространством, но это зона, где пилоты иностранных самолётов обычно идентифицируют себя перед входом, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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