Arirang: военные самолёты России и Китая без предупреждения пролетели через опознавательную зону Южной Кореи

Несколько китайских и российских военных самолётов пролетели через корейскую оборонительную зону опознавания без предварительного уведомления, передаёт южнокорейский телеканал Arirang. Ранее Министерство обороны Китая сообщало о проведении шестого совместного воздушного стратегического патрулирования вместе с Россией над водами Восточного и Восточно-Китайского морей.

Четыре китайских и четыре российских военных самолёта вошли в воздушную оборонительную зону опознавания Южной Кореи без предварительного уведомления.

Несколько часов назад Объединённый комитет начальников штабов Сеула сообщил, что восемь военных самолётов пролетели через корейскую воздушную оборонительную зону опознавания с 11:52 утра до 13:49 во вторник, но не нарушили территориальные воздушные границы Южной Кореи.

Южнокорейские военные распознали самолёты до того, как они вошли в зону, и задействовали истребители на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее во вторник Министерство обороны Китая сообщило, что китайские и российские военно-воздушные силы провели шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в воздушном пространстве над водами Восточного и Восточно-Китайского морей.

Корейская воздушная оборонительная зона опознавания не является территориальным воздушным пространством, но это зона, где пилоты иностранных самолётов обычно идентифицируют себя перед входом, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Дата выхода в эфир 06 июня 2023 года.