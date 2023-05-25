СТРАНА: в качества доказательства, что Залужный не ранен, предъявили его старое фото

Волонтёр Алёна Шевцова, опубликовавшая накануне фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, признала, что оно не новое. Как передаёт «СТРАНА.ua», ранее СМИ распространили информацию о серьёзном ранении украинского главкома, поэтому он и не появляется на публике. Власти Украины это отрицают.

Волонтёр Алёна Шевцова, опубликовавшая накануне фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, признала, что оно не новое. Как передаёт «СТРАНА.ua», об этом она написала в комментариях под своим постом в социальных сетях.

Как напоминает издание, ранее российские СМИ распространили информацию о ранении украинского главкома. Власти Украины это отрицают. Тогда Шевцова выложила селфи с главнокомандующим. Из подписи следовало, что снимок свежий.

«Целый день развлекаюсь, читая, как российские патриоты «кричат «Ура!» и в воздух чепчики бросают» по поводу новых басен о ранениях нашего главкома. Передала подарок от наших лётчиков — армейской авиации», — говорилось в посте.

Но в тот же вечер появились скриншоты с похожими фото — но от 2 мая. Там Шевцова и Залужный позировали в той же одежде и антураже.

В комментариях волонтёра упрекнули, что она выдаёт старые фото за новые. На что Шевцова ответила: «В записи нигде не сказано, что фото сделано сегодня». Также она привела ссылку на свой пост от 2 мая, который ранее, как заявляли многие в комментариях, она скрыла из ленты.