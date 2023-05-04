Guardian: в ряде европейских стран прошли облавы на итальянскую преступную группировку

Масштабная полицейская операция, прошедшая сразу в нескольких странах Европы, привела к задержанию 130 человек, подозревающихся в связях с преступной группировкой «Ндрангета», пишет The Guardian. База группировки находится в Италии: преступников обвиняют в торговле наркотиками, отмывании денег, уклонении от налогов и прочих нарушениях.

В ходе масштабной операции, проводившейся на территории сразу полудюжины европейских государств, полиция задержала 130 человек, подозреваемых в связях с итальянской преступной группировкой «Ндрангета», пишет The Guardian. В большинстве случаев подозреваемые обвиняются в отмывании денег, уклонении от налогов, хранении и распространении наркотиков и контрабанде.

В Италии было задержано 108 человек: как отмечает издание, это было сделано после расследования, проведённого в Калабрии, регионе, являющемся исторической базой «Ндрангеты». Там, в частности, осуществляется контроль за притоком кокаина в Европу. Ещё примерно 30 человек было задержано в Германии, где в полицейском рейде участвовало более 1000 полицейских.

«Сегодняшний день стал ясным сигналом: в Европе нет места организованной преступности», — приводит издание слова Михаэля Эблинга, министра внутренних дел немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. The Guardian отмечает, что в Германии в рейде принимали участие не только полицейские, но и специальные подразделения из немецкого правительства.

Власти Италии и Бельгии заявили, что «Ндрангета» подозревается в контрабанде почти 25 тонн кокаина из Южной Америки в Европу, в период с 2019-го по 2022 год. Согласно подозрениям, преступники переправили более €22 млн нелегальной выручки из Италии в Бельгию, Нидерланды и Южную Америку. В немецкой прессе также утверждается, что «Ндрангета» задействовала целую сеть частных заведений, занимавшихся отмыванием денег.