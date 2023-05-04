Guardian: в ряде европейских стран прошли облавы на итальянскую преступную группировку
В ходе масштабной операции, проводившейся на территории сразу полудюжины европейских государств, полиция задержала 130 человек, подозреваемых в связях с итальянской преступной группировкой «Ндрангета», пишет The Guardian. В большинстве случаев подозреваемые обвиняются в отмывании денег, уклонении от налогов, хранении и распространении наркотиков и контрабанде.
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