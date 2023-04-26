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Milenio: в Мексики в бутылках текилы нашли почти 9 тонн наркотиков

Материал представлен в переводе ИноТВ
Мексиканские власти в штате Колима изъяли почти 9 тонн метамфетамина, сообщает Milenio. Эта партия наркотиков, как поясняется в материале, хранилась в бутылках из-под текилы.

Министерство военно-морских сил (Мексики. — ИноТВ) сообщило о том, что в сотрудничестве с таможней города Мансанильо они в штате Колима изъяли приблизительно 8 640 килограммов метамфетамина, содержавшегося в бутылках для текилы.

Это изъятие стало результатом проверки контейнера с 960 ящиками, в которых было 11 520 бутылок текилы.

Наркотики были изъяты и переданы компетентным органам для включения их в соответствующее дело.

Дата публикации 25 апреля 2023 года.

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источник
Milenio Мексика Северная Америка
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