Hill: Сьюзан Райс уходит с поста советника Байдена по внутренней политике

Джо Байден объявил о том, что его советник по внутренней политике Сьюзан Райс оставит свою должность, пишет The Hill. Издание отмечает, что уход Райс совпал по времени с активной критикой в адрес правительства США, связанной с тем, как Белый дом пытается урегулировать миграционный кризис на южной границе страны.
Президент США Джо Байден объявил о том, что его советник по внутренней политике Сьюзан Райс покидает свой пост, сообщает The Hill. Издание напоминает, что Райс входила в администрацию с самого начала правления Байдена и отвечала за различные внутриполитические аспекты, начиная от насилия с применением оружия и заканчивая займами на получение высшего образования.
Байден похвалил работу Райс, заявив, что «нет никого более способного и нацеленного на то, чтобы делать важные дела для американского народа, чем Сьюзан Райс». В частности, Байден отметил работу Райс по расширению акта о доступных медикаментах, сокращению случаев насилия с применением огнестрельного оружия, продвижению реформы полиции и облегчению долговой нагрузки на студентов.
Президент также добавил, что будет скучать. Как отмечает Hill, Байден не назвал конкретной даты ухода Райс со своей должности, но в NBC News сообщили, что она покинет Белый дом 26-го мая.
Новости об уходе Райс появились на фоне сообщений о том, что Джо Байден готов объявить о своём выдвижении на выборы и начале предвыборной кампании, пишет The Hill. Кроме того, уход Райс совпал по времени с критикой, связанной с тем как вашингтонская администрация справляется с миграционным кризисом на южной границе страны.
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