Das Erste: а Шумахер-то ненастоящий — главу немецкой газеты уволили за публикацию интервью с ИИ

На этой неделе в немецкой газете die aktuelle появилось первое за многие годы сенсационное интервью с бывшим гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, сообщает Das Erste. Однако оказалось, что оно написано искусственным интеллектом. В самом материале об этом говорилось, но по заголовку и фотографии на первой странице это было трудно понять. За такую оплошность своим местом в газете поплатилась лично главный редактор die aktuelle Анна Хоффманн, рассказывает немецкий телеканал.
«Первое интервью» и «мировая сенсация» — так немецкая газета die aktuelle преподнесла опубликованное у себя интервью с бывшим гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером. Однако разговор оказался подделкой, созданной искусственным интеллектом, рассказывает Das Erste.
Когда это выяснилось, немецкий медиаконцерн Funke Mediengruppe, которому принадлежит die aktuelle, поспешил извиниться перед семьёй Шумахера: «Эта безвкусная и дезинформирующая статья не должна была быть опубликована. Она ни в коей мере не соответствует тем стандартам журналистики, которых мы — и наши читательницы и читатели — ожидают от издательства Funke». В организации также объявили о немедленном увольнении главного редактора die aktuelle Анны Хоффманн, которая занимает этот пост с 2009 года.
«Интервью» появилось в газете на этой неделе, объясняет Das Erste. На первой странице была размещена фотография гонщика и заголовок: «Михаэль Шумахер: первое интервью!» В маленьком подзаголовке говорилось: «Звучит обманчиво правдоподобно». Внутри материала объяснялось, что интервью взято с интернет-сайта, «который связан с искусственным интеллектом, коротко называемым ИИ».
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