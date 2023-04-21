Daily Telegraph обвинила Россию в попытке устроить новый газовый кризис в Европе

Российский государственный поставщик газа «Газпром» предупредил Европу, что следующей зимой той грозит новый газовый кризис. Как пишет The Daily Telegraph, пока ЕС пытается пополнить свои запасы голубого топлива, «Путин предпринимает новую попытку использовать энергетику как оружие».

Россия предупредила Европу, что следующей зимой той грозит новый газовый кризис. Как пишет The Daily Telegraph, пока ЕС пытается пополнить свои запасы, «Путин предпринимает новую попытку использовать энергетику как оружие».

Российский государственный поставщик газа «Газпром» заявил, что, несмотря на сокращение поставок, Европе удалось пережить зиму благодаря умеренной температуре. Однако он предупредил, что «нет никакой гарантии, что природа снова сделает такой подарок».

В своём заявлении в социальных сетях компания сообщила, что пополнение запасов на следующую зиму будет непростым делом, обвинив в этом «политически мотивированные решения, направленные на прекращение импорта российского трубопроводного газа».

Как напоминает издание, стремление заменить российский газ импортом со всего мира вызвало резкий рост цен и серьёзный кризис стоимости жизни, который обошёлся европейским правительствам в миллиарды евро. Однако сейчас Европа выходит из зимы с газовыми хранилищами, заполненными более чем наполовину, что близко к рекордному уровню для этого времени года. Это ставит континент в более выгодное положение, позволяя ему обходиться меньшим количеством российского газа, а также опираться на импорт сжиженного природного газа из других стран.

Алекс Фроули, старший аналитик по СПГ в компании ICIS, которая занимается независимыми услугами по анализу товарных рынков, сообщил, что в апреле 2023 года средние объёмы поставок российского газа в Европу составят около 67 млн кубометров в сутки, в то время как в апреле 2022 года они составляли около 281 млн кубометров в сутки.

Сокращение экспорта нанесло ущерб российской казне: согласно сообщениям, доходы от экспорта нефти и газа в январе и феврале снизились на 40—50% по сравнению с годом ранее.

«Поскольку промышленность и потребители сократили спрос из-за высоких цен, а зима была мягкой, в хранилищах Европы находится гораздо больше газа, чем можно было бы ожидать. Поэтому, согласно большинству наших моделей, возможность пополнения газовых хранилищ в Европе перед следующей зимой должно быть вполне достижимой целью, — говорит Фроули.

Мы не ожидаем огромных скачков цен этим летом, подобных тем, что мы наблюдали в прошлом году», — заявил он.

Однако он предупредил, что холодная погода следующей зимой может снова увеличить спрос и цены.

«Мы также должны отметить, что, хотя цены снизились по сравнению с прошлым годом, они всё ещё примерно в два раза превышают средние долгосрочные цены за последнее десятилетие и могут оставаться высокими ещё несколько лет», — добавил он.

Великобритания импортировала мало газа из России непосредственно до конфликта, а с тех пор запретила его закупку. Однако она связана с европейским рынком, а цены тесно связаны с ценами на континенте. Компания National Gas, владелец газотранспортной сети Великобритании, во вторник заявила, что ожидает «достаточных поставок» для удовлетворения спроса этим летом. Однако она предупредила, что ремонтные работы на трубопроводах из Норвегии, крупнейшего поставщика газа в Британию, могут повлиять на поставки в страну в этот период.

Перебои в поставках газа по трубопроводам из Норвегии приведут к тому, что Великобритания будет больше зависеть от СПГ, хотя Фроули сказал, что не считает это особой проблемой.

«Перебои происходят летом, потому что спрос ниже, — на помощь приходит СПГ, — сказал он. — Так что это ещё один фактор, но это не большая проблема».