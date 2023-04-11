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Focus: бундесвер рискует не выполнить свои обязательства перед НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бундесвер сможет лишь частично обеспечить боеготовность своих подразделений, предназначенных для действий в рамках объединённых сил НАТО, пишет Focus Online, ссылаясь на внутренний отчёт инспектора бундесвера Альфонсо Маиса. Маис отмечает, что немецкой армии не хватает вооружений, материалов, боеприпасов и танков.
Focus: бундесвер рискует не выполнить свои обязательства перед НАТО
AP

Боевая готовность немецкого подразделения для сил быстрого реагирования НАТО может быть обеспечена лишь частично, пишет Focus Online, ссылаясь на служебную записку инспектора немецких сухопутных сил Альфонсо Маиса в адрес генерального инспектора бундесвера. Отмечается, что обещанное бундесвером подразделение должно начать действовать в рамках сил НАТО с 2025 года.

Подготовка второго подразделения, которое должно поступить в силы НАТО с 2027 года, также выглядит «нереалистично», считает Маис. В своём отчёте он отмечает, что для этого не хватает вооружений, материалов, боеприпасов и танков.
 
Более того, Маис считает, что дальнейшее снижение боеготовности грозит всему бундесверу в целом. Он пишет, что если не будет принято контрмер, то бундесвер не сможет выполнять свои обязательства в рамках НАТО, а также не сможет долго продержаться в боевых действиях высокой интенсивности.
 
Издание напоминает, что в марте 2023 года уполномоченная бундестага по вопросам бундесвера Ева Хёгль заявила, что «бундесверу не хватает всего». В этой связи она потребовала нарастить темпы инвестиций в немецкую армию.
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источник
Focus Германия Европа
теги
армия военная техника Германия
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