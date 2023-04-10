BFM TV: в Иране с помощью «умных камер» начнут выслеживать женщин без хиджабов

Власти Ирана объявили о внедрении новых технологий для отслеживания женщин, которые не соблюдают закон и появляются в общественных местах без хиджаба, рассказывает BFM TV. Провинившимся будут отправлять по СМС предупреждения, что в случае повторного нарушения их ждёт наказание, однако пока неясно, каким именно оно будет.

ЭШЛИ ШЁВАЛЬЕ, ведущая BFM TV: Сейчас 6:39 — время рубрики «Выбор Мари» Жантрик. Власти Ирана ужесточают надзор за ношением хиджаба.

МАРИ ЖЕНТРИК, ведущая BFM TV: Да, и, как вы увидите, это почти как Большой Брат*. На этих выходных власти Ирана объявили, что собираются внедрить новые технологии, чтобы убедиться, соблюдают ли женщины обязательство носить хиджаб. Такие «умные технологии», как называют их в иранском правительстве, представляют собой камеры, которые установят на улицах и в других общественных местах. С их помощью удастся определить женщин, которые нарушают закон, то есть тех, кто не носит хиджаб. Они получат смс-оповещение о проступке и предупреждение о последствиях в случае повторения. Отправят ли их за рецидив под суд? На самом деле мы точно не знаем, что произойдёт.

Как я вам сказала, этот закон прежде всего затрагивает общественные места, но не только. Владельцы машин также получат смс, если одна из пассажирок окажется без хиджаба. Слушаем.

АХМАД РЕЗА РАДАН, начальник иранской полиции: Сперва будут предупреждения, если это продолжится, транспортное средство конфискуют. Возможны три варианта: либо мы отправим электронное извещение, либо машину конфискуют на месте, либо виновного отправят в полицию.

МАРИ ЖЕНТРИК: Правительство обратилось к новым технологиям, в то время как всё больше женщин отказываются носить хиджаб после смерти Махсы Амини — напомню, что это произошло 16 сентября. Девушку задержала полиция нравов, потому что посчитала её наряд неприличным. После смерти она стала настоящим символом притеснения женщин в Иране, и именно для борьбы с этим притеснением всё больше женщин снимают хиджабы — некоторые доходят до их сжигания. В этой рубрике я уже показывала вам множество видеозаписей. Например, одно видео, на котором пять молодых женщин танцуют с голыми животами и без хиджабов, как вы видите. Их арестовали. Ещё одно видео, о котором я говорила на прошлой неделе: здесь мы видим двух женщин без хиджабов в бакалейной лавке. Один из мужчин поливает их головы йогуртом. Обеих женщин приказали арестовать. Так что режим решил ужесточить надзор, пытаясь положить конец такому противостоянию со стороны женщин. Посмотрим, удастся ли ему таким образом побороть движение сопротивления.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2023 года. * Отсылка к роману Джорджа Оруэлла «1984» (прим. ИноТВ).



