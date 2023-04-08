Presseportal: в Германии выросло число преступлений с «антиукраинским мотивом»

23:14
Туктамышева — о восстановлении организма: мне надо просто два дня полежать
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после усталости.
23:10
Украинский журналист Гордон рассказал, почему его дети не служат в ВСУ
Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что двое его детей не служат в ВСУ, так как были рождены не на Украине, а у ещё одного сына — тяжёлое заболевание.
22:59
Гендиректор «Спартака» Мележиков оценил результат матча с «Динамо»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ничейном результате в матче с «Динамо» в 22-м туре чемпионата России.
22:57
Мэр Ясиноватой: число пострадавших за день при обстреле Ясиноватой выросло до 14 человек
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ выросло до 14 человек.
22:50
Гол Малкина принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Детройтом»
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22:46
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу года
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть как государство к концу года из-за тяжёлой ситуации в стране.
22:40
Кобелев — об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»: VAR всё показала
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота бело-голубых в матче со «Спартаком».
22:35
Кобелев: тройка Бальде, Соболев и Промес будет выглядеть угрожающе для соперников в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что нападающие «Спартака» Кейта Бальде, Александр Соболев и Квинси Промес будут выглядеть угрожающе для соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:30
Кобелев — о матче «Спартак» — «Динамо»: игра получилась эмоциональной
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и бело-голубых.
22:22
Федун считает, что удача отвернулась от футболистов «Спартака» в матче с «Динамо»
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что удача отвернулась от красно-белых в матче с «Динамо».
22:21
Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ
Мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных. Об этом заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
22:13
Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
22:06
Президент Украины Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортёров Rosomak
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 200 бронетранспортёров Rosomak от Польши.
22:02
Йоканович об упущенной победе «Динамо» в матче со «Спартаком»: странная игра
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».
21:55
Захарова обвинила Запад в попытках слепить жертву из подозреваемой в убийстве Татарского
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы.
21:49
«Торино» с Миранчуком уступило «Роме»
«Торино» проиграло «Роме» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
21:45
Алаев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Динамо»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Динамо».
21:41
В Армении задержали обвиняемого в дезертирстве россиянина
В Армении задержали россиянина, который разыскивается правоохранительными органами по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МВД.
21:40
РИА Новости: Киев бросает на первую линию фронта под Кременной солдат теробороны
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны. Об этом заявил боец с позывным Зенит.
21:34
Впервые с 2012 года в матче «Спартак» — «Динамо» забито шесть мячей
«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:28
Дубль Соболева принёс «Спартаку» ничью в матче с «Динамо»
«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:26
Глава Львовской ОВА Козицкий: храм УПЦ опечатали после отказа прихожан переходить в ПЦУ
Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
21:21
Соболев забил с пенальти и сравнял счёт в матче с «Динамо»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал 11-й метровый удар в матче с «Динамо».
21:10
Булыкин — о возможной отставке Йокановича: тренера меняют, когда уже невозможно выполнить поставленные задачи
Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».
21:05
Булыкин: защита «Динамо» в матче со «Спартаком» выглядит неважно
Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил игру «Динамо» после первого тайма матча со «Спартаком».
21:01
«Динамо» забило третий мяч в матче со «Спартаком»
Полузащитник Денис Макаров забил мяч в матче 22-го тура со «Спартаком».
21:00
ТАСС: обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова сотрудничает со следствием
Дарья Трепова, которая обвиняется в теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
20:54
РИА Новости: российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» захватили опорный пункт украинских военных на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил солдат с позывным Зенит.
20:52
Потапова оценила игру нападающего «Спартака» Соболева в матче с «Динамо»
Российская теннисистка Анастасия Потапова оценила игру нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Динамо».
20:36
Михаил Ковальчук: США не разгадали рецепт сплава, покупая российские двигатели РД-180
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что в Соединённых Штатах, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены.
20:32
Котов уступил Мюллеру в полуфинале турнира в Марракеше
Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в финал турнира в Марракеше (Марокко).
20:22
«Спартак» играет вничью с «Динамо» после первого тайма
«Спартак» играет вничью с «Динамо» после первого тайма матча 22-го тура чемпионата России.
20:18
Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с противодиверсионными учениями
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в рамках противоподводно-диверсионной обороны в городе проводятся профилактические работы.
20:17
Пригожин обратился к Макрону с просьбой обеспечить охрану сыну главы «Русского дома» в ЦАР
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин попросил президента Франции Эммануэля Макрона обеспечить охрану для сына главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого.
20:16
Бальде вывел «Спартак» вперёд в матче с «Динамо»
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде отметился забитым мячом в матче 22-го тура в матче с «Динамо».
20:11
Захарян сравнял счёт в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил мяч и сравнял счёт в матче 22-го тура со «Спартаком».
20:02
Гладков: при взрыве снаряда времён Великой Отечественной пострадали двое подростков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое подростков получили ранения из-за неправильного обращения с найденным снарядом времён Великой Отечественной войны.
20:01
Павлюченко: если «Динамо» сегодня не выиграет, 99,9%, что руководство сменит тренера
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко считает, что стоит ожидать увольнения Славиши Йокановича в случае поражения от красно-белых.
20:00
Полузащитник «Спартака» Хлусевич получил травму в матче с «Динамо» и досрочно покинул поле
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич получил травму в матче 22-го тура с «Динамо».
19:49
Фёдоров — о поражении от СКА: пеняем на себя, делаем выводы
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от СКА в четвёртом матче плей-офф Кубка Гагарина.
19:45
Соболев проводит 100-й матч за «Спартак»
8 апреля в Москве проходит матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо».
19:44
Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Динамо»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче с «Динамо».
19:39
Ротенберг — о победе над ЦСКА: играли очень дисциплинированно
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в четвёртом матче плей-офф Кубка Гагарина.
19:31
Бывший разведчик ВС США Риттер: ВС Украины уже потеряли более 300 тысяч человек убитыми
ВСУ потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек, заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.
19:29
Степашин заявил, что будущее Йокановича в «Динамо» зависит от самого тренера
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича.
19:28
Теннисистка Потапова поделилась ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»
Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо».
19:24
Агент Дивеева: не могу сказать, когда он будет готов на все 100%
Агент Олег Ерёмин рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
19:21
Депутат Чаплин: садовые участки не входят в перечень разрешённых мест для мойки машин
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT объяснил необходимость штрафных санкций в отношении автовладельцев, моющих транспортное средство на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ).
19:19
Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что он не планирует возвращаться в спорт
Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что боец не готовится к возвращению в спорт.
19:10
ВС КНР на учениях вокруг Тайваня отработали манёвры по окружению и сдерживанию острова
ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.