Gazeta Wyborcza: Европа больше не пуп Земли — болгарский политолог об изменениях в мировом порядке на фоне украинского кризиса

Миропорядок, созданный после холодной войны, сам себя исчерпал — Россия лишь его «похоронила» в ходе украинского конфликта, считает политолог из Болгарии Иван Крастев. В интервью изданию Gazeta Wyborcza он признал, что в своём отношении к украинскому кризису Европа не смогла вызвать сострадания ни стран Африки, ни Латинской Америки, которые до сих пор симпатизируют России.

Европейцы смогли убедить себя в том, что военный конфликт в Европе больше не представляется возможным, ведь он противоречит предположениям, на которых основан европейский проект. «...Экономическая взаимозависимость гарантирует безопасность, военная мощь больше не имеет значения, и нужно быть сумасшедшим, чтобы нападать на соседа. Именно это, а не слабая разведка или вера в целомудрие российского руководства мешало нам понять, что на самом деле произошло», — прокомментировал украинский конфликт политолог Иван Крастев в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

Вторым большим сюрпризом, по мнению болгарского эксперта, стали стойкие украинцы, ведь до этого их страну американцы и европейцы видели прежде всего через призму слабых институтов и коррупции. Однако он призывает не относиться к украинцам, как сверхлюдям, которые не умирают. «…Это опасная тенденция. Ведь разрушения, которые переживает эта страна, ужасны. Уехали семь миллионов человек, в основном женщины и дети, растёт число разводов и напряжённость между фронтовиками и мирным населением. Этот конфликт опустошил всё общество», — констатирует он.

В беседе политолог также подчеркнул, что нет ничего удивительного в том, что Россия смогла удержаться на ногах перед лицом введённых в отношении неё санкций. По его словам, она хорошо к ним подготовилась. Более того, сбои на энергетическом рынке в начале конфликта принесли ей самую большую прибыль в истории. Стало также понятно, какую большую роль Россия и Украина играют на рынках зерна и удобрений.

Аналитик обратил внимание и на реакцию всего остального мира на украинский конфликт. Несмотря на то что в политике нет ничего чёрно-белого, тем не менее европейцы были уверены в том, что все проявят большую солидарность именно в отношении Украины, а не России. «Поэтому мы ожидали, что остальной мир — то есть не Россия и не Запад — будет идентифицировать себя с Украиной, потому что они увидят себя в украинцах. Но этого не произошло», — подчеркнул он. Такое положительное отношение к Росиии он объясняет советским наследием, ведь в Латинской Америке и Африке люди тепло вспоминают СССР: где одни учились, а другие благодарны ему за поддержку в собственной антиимпериалистической борьбе. «Для африканцев колонизатором была Европа, а у Латинской Америки был плохой опыт в плане американских вторжений», — объяснил Крастев. В итоге страны этих регионов заняли позицию «не наше это дело».

Более того, согласно результатам опросов, Китай, Индия и Турция вовсе не изменили своего мнения о России на фоне украинского конфликта. Сегодня они не считают её ни менее нравственной, ни более слабой. Болгарский политолог объясняет такую позицию тем, что сегодня Россия уже не настолько важна, чтобы её принципиально ненавидеть, потому что она стала средней державой, а её имперский проект стал региональным проектом. «В отличие от СССР и сегодняшнего Запада она не воспринимается как культурная угроза», — отметил он. России, которую многие считали альтернативой Западу — правые за консервативную альтернативу, левые за антиколониальную альтернативу, — больше нет, добавил он.

В беседе политолог напомнил, что холодная война была столкновением двух типов модернизации, советской и западной. Советская была более радикальной, потому что брала под прицел религию и частную собственность. «Сегодня роли поменялись. Россия стала более консервативна, особенно когда речь идёт о сексуальности и идентичности. Она не навязывает свою программу трансформаций», — добавил он.

Крастев также напомнил, что Европа пережила более десяти лет кризисов: мировой финансовый кризис, кризис беженцев и, наконец, пандемию. «…Всё указывало на то, что мы не готовы к дальнейшим жертвам. И вдруг европейские лидеры сделали то, чего от них никто не ожидал. Они отрезали себя от российских ресурсов — и избиратели их поддержали», — напомнил он. По его оценкам, после начала украинского конфликта ЕС стал намного сильнее, впрочем, как и европейско-американский союз. Ведь ранее объединённый Запад практически исчез с лица земли. Американцы сделали ставку на Америку, а европейцы всё чаще говорили о стратегической автономии. Европейская идентичность противопоставляла себя американской. ЕС считал, что военная сила, которой были США, не имеет значения, он смотрел на Ирак и Афганистан и думал: «Чего же они там добились?» Потом случился украинский конфликт, и европейцы поняли, что им нужна военная сила для защиты своего суверенитета. Болгарский политолог уверен, что европейская исключительность, подразумевающая «ничего плохого с нами в Европе не случится», закончилась. Сегодня остальной мир очень неохотно идентифицирует себя с европейцами — именно потому конфликт в Европе приравнивается к глобальной проблеме, в отличие от какой-либо войны в Африке или Азии. «Европа более не пуп Земли. В лучшем случае мы его самая богатая провинция», — признал эксперт. По его словам, украинский конфликт очень сильно это обнажил. Крастев предупреждает, что Россия, в отличие от Украины, может позволить себе затянувшийся конфликт. Возможен и корейский сценарий: боевые действия закончатся, но мирного договора не будет. Более того, сегодня военные конфликты не всегда решаются за столом переговоров, а скорее на избирательных участках. Следовательно, 2023 год надо рассматривать через призму нескольких важных выборов 2024 года, особенно в США, которые просто-напросто могут прекратить оказывать поддержку Киеву.