France 3: во Франции ужесточили наказания за сексистское поведение

Сексистские комментарии, оскорбления или жесты во Франции перешли в разряд преступлений и теперь будут наказываться строже, сообщает France 3. В то же время новый закон не устранил сложности в доказательстве правонарушения в суде.

Достаточно обратиться к любой из молодых девушек на улице, чтобы выяснить, что почти все из них хотя бы однажды сталкивались с сексистскими комментариями.

ФРАНЦУЖЕНКА: Настойчивые взгляды, фразы «Ты красава». Когда идёшь, они оборачиваются и свистят: «Эй, девушка, иди к нам, ты краса!». Всегда одно и то же.

Мужчины часто так себя ведут в компании.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я даже не знала, что можно на это пожаловаться. Я никогда не думала подавать жалобу, просто говорила себе: «Не обращай внимания, иди дальше».

Другая молодая девушка уже много раз страдала от неуместных прикосновений в парижском метро.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я болтала с подружкой по телефону, а в это время стоящий рядом мужчина положил руку вот так, на мои ноги. И теперь у меня ощущение, что мне нельзя одеваться, как я хочу, когда еду в общественном транспорте.

С сегодняшнего дня наказание за такое сексистское поведение приравнивается не просто к проступку, а становится преступлением. Штраф за этот вид правонарушений возрастает с 1500 до 3750 евро.

ИЗЛИН ФУРТИК-ДЮТАРД, сопредседатель группы «Вместе против сексизма»: Прежде всего это решительное обращение к людям, которые считают нормальным высказывать женщине своё мнение о её теле или обращаться с ней как с сексуальным объектом.

Новый закон касается только сексистских оскорблений при так называемых отягчающих обстоятельствах. К ним относятся оскорбления в адрес несовершеннолетних, оскорбления группой лиц, оскорбления в общественном транспорте или оскорбления, направленные на сексуальную ориентацию жертвы. Жалобы поступают, однако расследования редко завершается успешно.

АНАИС ФЮШ, адвокат, специализирующаяся на гендерном насилии: Разумеется, такой тип правонарушений тяжело доказать в суде, потому что часто они происходят на улице, где не всегда находятся свидетели или другие материальные доказательства. Конечно, новый закон не устранил такие сложности.

Министерство внутренних дел отчиталось, что в прошлом году было составлено чуть больше 2500 протоколов об оскорблении на гендерной почве. Практически все пострадавшие — женщины.