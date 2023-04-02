CBS News: «катастрофические торнадо» в США несут смерть и разрушения

«Катастрофические торнадо», прокатившиеся по нескольким американским штатам, оставили за собой тропу разрушений, передаёт CBS News. Мощные штормы не только разрушают дома и автомобили, но также уносят жизни жителей США.

Катастрофические торнадо проносятся по Среднему Западу и югу страны. Как минимум шесть человек погибли, в том числе двое в штате Арканзас, губернатор которого объявила чрезвычайное положение и задействовала Национальную гвардию.



В центральной части штата Индиана, в округе Салливан, три человека также погибли из-за торнадо, прошедшего поздно вечером в пятницу. Мощный шторм прокатился по штату, снося дома и разрушая автомобили. Этот шторм также оставил за собой тропу разрушений в штатах Иллинойс, Миссури, Теннесси и Айова. И опасность ещё не миновала.



По данным Национальной метеорологической службы, на сегодняшний день более 28 миллионов человек остаются под угрозой торнадо. С последними подробностями Роксана Сабери, которая находится сейчас в городе Давенпорт, штат Айова. Роксана, доброе утро!



РОКСАНА САБЕРИ, корреспондент CBS News: Доброе утро, Джефф. В Айове до сих пор дует сильный ветер. Тем временем власти оценивают ущерб от торнадо, который пронёсся вчера по штату. Были проведены операции по эвакуации и спасению людей. Однако эта массивная система протяжённостью почти 900 миль привела к жертвам как минимум в трёх штатах.



Один человек погиб, ещё десятки пострадали, когда торнадо прошёлся по наполненному людьми театру города Белвидир, штат Иллинойс, приблизительно в 70 милях к северо-западу от Чикаго. Более 250 людей присутствовали на концерте тяжёлого металла, когда торнадо обрушил здание.



ДЕВУШКА: Это какое-то безумие. Я была здесь на множестве выступлений. У меня куча друзей, которые постоянно сюда ходят. Это просто безумие, когда подумаешь о том, что крыша рухнула.



Торнадо, прошедший во второй половине дня, также привёл к разрушениям в Литл-Рок, столице штата Арканзас. Он прокатился по западной части города, сровняв с землёй дома и один торговый центр.



Метеорологи назвали этот шторм катастрофическим. Свидетели описывают его как быстро движущийся шторм высокого давления.



ЖЕНЩИНА: Прозвучало штормовое предупреждение, и погас свет. Мы услышали, как все сбегают вниз. Затем всё началось. Давление в ушах упало, и возникло очень странное ощущение.



ТЕМНОКОЖИЙ МУЖЧИНА: Он был разрушительным. Ощущение было такое, будто сидишь в самолёте, набирающем высоту, и тебе кажется, что твои уши сейчас взорвутся. Так это ощущалось. Было сильное давление, однако всё быстро прошло.



Как минимум двое погибли в городе Винн, штат Арканзас, к западу от Мемфиса. Торнадо разрушил местную среднюю школу для старшеклассников и оставил жителей города без электричества.



ГОЛОС: Тут прошли два торнадо.



В пятницу штормы ударили по населённым пунктам, подобным этому, по всей средней части страны. Прокатились они менее чем через неделю после того, как торнадо привёл к смерти как минимум 21 человека в городе Роллинг-Форк, штат Миссисипи.



Президент Байден посетил этот город в пятницу и пообещал оказать помощь.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Пока вы с этим боретесь, вы не одни. C вами будет американский народ. Он поможет вам пережить это. И я тоже.



РОКСАНА САБЕРИ: Президент объявил о том, что правительство в ближайшие 30 дней будет оплачивать 100 процентов расходов на восстановление, а также на временное размещение людей и расчистку завалов в Роллинг-Форк. Однако из-за последней серии штормов помощь потребуется ещё большему числу людей в ещё большем количестве мест. Нэнси.



Роксана, благодарю вас.



Дата публикации 02 апреля 2023 года.