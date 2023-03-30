Le Monde: полиция Парижа запретила спонтанные протесты — но сделала это «втихую»

Полиция Парижа стала каждый день выпускать указы, которые запрещают протестующим спонтанно собираться в определённых частях города. Однако чтобы узнать об этом запрете, нужно было потрудиться: его каждый раз публиковали на разных сайтах, а иногда и вовсе лишь вывешивали на стенде у офиса столичной полиции, пишет Le Monde.

Полиция Парижа стала принимать указы, запрещающие проведение несогласованных демонстраций в нескольких районах французской столицы, сообщает Le Monde. С 21 по 28 марта каждый день городские власти издавали указы, запрещающие протестующим спонтанно собираться во второй половине дня и вечером в большей части города — на площади Согласия, на Елисейских полях, на Трокадеро, на площади Республики, на площади Бастилии и площади Италии. Нарушителям грозит штраф в размере €135.

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес оправдывает эти решения беспорядками и арестами, которые проходят во Франции на фоне демонстраций против пенсионной реформы. Он говорит, что «собрания представляют опасность серьёзного нарушения общественного порядка», и уверяет, что «периметр, в котором вводятся ограничения», определён для того, чтобы «гарантировать безопасность людей и имущества, безопасность важных и символичных объектов и учреждений».

Автор статьи отмечает, что и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен утверждал, что «участие в несанкционированной демонстрации является преступлением и заслуживает ареста». Но на самом деле, как поясняет журналист, по французским законам, если собрание не было запрещено, то участие в нём не является преступлением, и об этом отдельно заявлял Кассационный суд Франции.

Однако в данном случае, чтобы обойти это положение закона, парижская полиция стала собрания запрещать и штрафовать нарушителей. Но проблема в том, что и о том, что собрания запрещены, можно было узнать только с большим трудом.

Например, в пятницу вечером узнать о запрете можно было только на сайте префектуры Парижа, и то указ загрузили туда только через полчаса после того, как он начал действовать. А во вторник 28 марта, чтобы узнать о запрете собраний, нужно было отправиться на специальный сайт полиции Парижа.

А в субботу и вовсе указ нигде в интернете не разместили. Его просто повесили перед офисом парижской полиции. То есть протестующим нужно было заранее отправиться к этому зданию, чтобы узнать о том, что сегодня им запрещено собираться в определённых частях города.

Хотя по сути такие действия закон не нарушают, ведь указ начинает действовать с момента опубликования — хотя бы на информационном стенде у офиса полиции, многие юристы и депутаты были возмущены. «Представьте себе абсурдность ситуации: молодых людей наказывают, говоря им «вы не имеете права собираться в таком-то месте», при этом они не могут заранее знать, что не имеют на это права», — приводит автор статьи комментарий депутата Антуана Леомана.

«Сколько веб-сайтов и информационных щитов должны отследить протестующие, чтобы знать, когда им разрешено выходить на улицу?» — возмущаются в Профсоюзе адвокатов Франции (SAF). Они отмечают, что полиция публикует эти указы «втихаря», чтобы заставить демонстрантов оставаться дома, опасаясь штрафа.

И журналист издания задаётся вопросами, почему указы издаются в последний момент, почему размещаются в разных местах, почему ничего не говорится в соцсетях о запрете?

Адвокат Винсент Бренгарт видит ещё один мотив — затруднить возможность оспорить эти указы. По французским законам, если некое административное решение серьёзно и явно незаконно ущемляет права и свободы, то можно инициировать судебную процедуру и у судьи будет двое суток на принятие решения. И правозащитники в понедельник вечером подали в суд Парижа жалобу на указ, который был опубликован в этот же день через полчаса после того, как начал действовать. Но рассмотрено дело было только на следующий день, когда вчерашний указ уже не имел силы.



Юристы уверяют, что они будут и впредь обращаться в суд по каждому такому неправильно опубликованному указу. «Мы никогда такого не видели: даже во время движения «жёлтых жилетов» приказы публиковались накануне, это не делалось тайно и район запрета не был таким обширным», — отмечают юристы. Профсоюзы объявили, что помогут всем оштрафованным оспорить свои штрафы в суде, отмечается в статье Le Monde.