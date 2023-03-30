«Двое на одного»: американские военачальники рассказали конгрессменам о необходимости сдерживать Россию и Китай — и попросили денег

Комитет палаты представителей США по делам вооружённых сил в среду провёл слушания по вопросу оборонного бюджета, передаёт Fox News. Как сообщает корреспондент канала, в ходе слушаний высшие чины Пентагона разъяснили конгрессменам, что теперь Вашингтону придётся сдерживать сразу две великие державы одновременно, и предупредили, что, если законотворцы в ближайшее время не уладят вопрос с потолком госдолга и не одобрят оборонные расходы, такая задача может оказаться для американских вооружённых сил крайне сложной.

А наши военачальники отправились в конгресс — как можно догадаться, для того, чтобы попросить выделить деньги на оборону: с их точки зрения, из-за всех этих споров по поводу потолка госдолга вопрос военных расходов слегка подвис. Ну а кроме того, они попытались оправдаться перед критиками, большую часть которых составляют сейчас отдельные республиканцы, задающие вопросы по поводу расходов, уходящих на Украину. Подробнее об этом расскажет Дженнифер Гриффин, которая внимательно следит за ситуацией из Пентагона. Дженнифер?

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News по вопросам нацбезопасности: Нил, на этой неделе нам стало известно, что Россия прекратила передавать США информацию о статусе своих стратегических ядерных сил — и в ходе сегодняшних слушаний, посвящённых бюджету вооружённых сил, были подняты и другие вопросы о формирующемся прямо сейчас новом миропорядке и о сближении между Китаем и Россией.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов США: Мы видим, что они сближаются, и это — тревожное обстоятельство.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Майк Роджерс признался, что опасается, что если оборонный бюджет, объём которого составляет 840 миллиардов долларов, не получит одобрения конгресса, США не смогут сдерживать и Китай, и Россию одновременно. Он также отметил, что, если потолок госдолга не будет повышен и бюджетные средства будут заморожены или же их передача будет отложена, от этого пострадают Вооружённые силы США.

МАЙК РОДЖЕРС, член палаты представителей от штата Алабама (Республиканская партия), председатель комитета по делам вооружённых сил: Я опасаюсь, что, если у нас всё-таки возникнут какие-то сбои с финансированием, с одобрением бюджета, это может дополнительно ослабить наши возможности в этом плане.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Эти деньги... это время будет потеряно, и наверстать упущенное в будущем мы не сможем.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: Если мы вовремя не примем бюджет, если начнётся затяжной процесс его согласования, то уровень нашей боеготовности сократится. Соответствующие подсчёты мы уже делали за последние годы много-много раз... Суть в том, что наша боеготовность упадёт, и наши перспективные программы модернизации окажутся под угрозой.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Генерал Милли также отметил, что ядерные амбиции Ирана создают всё более серьёзную угрозу и что Тегеран поставил сотни беспилотников для участия в конфликте на Украине, укрепив свои отношения с Москвой. По его словам, Иран, вероятно, способен произвести достаточно обогащённого урана для создания ядерного оружия за несколько недель, а само это оружие сможет создать за несколько месяцев.

ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ: Мы столкнулись с двумя великими державами, имеющими ядерные арсеналы, поэтому принципы холодной войны всё ещё актуальны, но теперь всё сложнее — ведь сейчас у нас ситуация «двое на одного».

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: В итоге обстановка на слушаниях накалилась: отдельные законотворцы от Республиканской партии задали вопросы о выводе войск из Афганистана, поинтересовавшись, кто отвечал за планирование этой операции. Остин и Милли, впрочем, парировали, заяввив, что стратегические ошибки совершались на всём протяжении 20 лет, предшествовавших уходу из страны. Нил?

Спасибо вам, Дженнифер. С нами была Дженнифер Гриффин.

Дата выхода в эфир 29 марта 2023 года.