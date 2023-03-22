NTD: индиец, недоучившийся в школе, создал вечный карманный календарь

20:12
Журналист Херш: Байден решил подорвать «Северные потоки» из-за поражений ВСУ на фронте
Журналист Сеймур Херш предположил, что президент США Джо Байден решил подорвать трубопроводы «Северный поток» и и «Северный поток — 2» из-за поражений Вооружённых сил Украины на фронте.
20:10
Чугайнов — об уходе Талалаева из «Торпедо»: для меня это непонятно
Бывший тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста наставника московской команды.
20:05
Игнатьев призвал руководство «Торпедо» уйти в отставку вслед за Талалаевым
Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о тренерской чехарде в столичном клубе.
20:02
Теннисистка Андреева стартовала с победы на турнире в Майами
Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
19:59
Среднегодовая температура в Татарстане превысила климатическую норму в 2022 году
Среднегодовая температура воздуха в Татарстане в 2022 году составила +5 °С, что на 0,6 °С превышает климатическую норму.
19:59
В Тюмень прибыли ещё 18 вынужденных переселенцев
В ночь на среду, 22 марта, в Тюмень прибыли ещё 18 вынужденных переселенцев, в том числе двое детей.
19:59
Железняков — о чемпионате мира без российских фигуристов: неполноценное соревнование
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о проведении чемпионата мира — 2023 без представителей России.
19:57
YLE: в финском порту Котка задержали судно с удобрениями из-за санкций ЕС
В финском порту Котка задержали судно с удобрениями, часть которых якобы связана с гражданином России, в отношении которого Евросоюз ввёл санкции.
19:52
МЭР: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99%
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99% по состоянию на 20 марта, говорится в обзоре Минэкономразвития.
19:47
Карпин: у меня нет информации о переходе РФС в АФК
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
19:46
Швейцария не будет передавать Британии 60 ЗРК Rapier, которые решили утилизировать
Швейцария не намерена передавать Британии 60 выведенных из эксплуатации ЗРК Rapier, которые сейчас утилизирует.
19:43
Назаров заявил, что массовый отъезд хоккеистов в НХЛ поможет России вернуться на ЧМ
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение руководства Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.
19:37
Минкультуры: Шалыто покинула пост гендиректора «Роскино»
Минкультуры России известило, что Инна Шалыто покинула пост гендиректора «Роскино».
19:35
Павлюченко выступил за возвращение системы «весна— осень» в российском футболе
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал идею перехода на схему проведения чемпионата России по футболу «весна — осень».
19:35
Минобороны России: Шойгу и Акар обсудили зерновую сделку, Сирию и Нагорный Карабах
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры по инициативе Анкары, стороны обсудили зерновую сделку, Сирию, Нагорный Карабах и другие направления.
19:34
Аргентинский нападающий «Оренбурга» Мансилья поделился мнением о Путине
Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
19:25
В конгрессе США проведут слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву
Комитет палаты представителей США по иностранным делам проведёт слушания о надзоре за расходованием помощи Киеву.
19:21
Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу зерновую сделку
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил зерновую сделку с российским министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает турецкое военное ведомство.
19:20
Председатель СК Бастрыкин провёл совещание штаба в Мелитополе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание штаба в Мелитополе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
19:19
IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024-го
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда будет вновь рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских команд к участию в турнирах.
19:15
NYT сообщила, что суд не сможет предъявить обвинения Трампу 22 марта
Суд не будет предъявлять обвинение экс-президенту США Дональду Трампу 22 марта, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
19:13
Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Дивеева
В пресс-службе столичного ЦСКА рассказали подробности травмы защитника армейцев Игоря Дивеева.
19:07
Роспотребнадзор заявил о подозрении на сибирскую язву у пациента в Подмосковье
Роспотребнадзор заявил о подозрении на сибирскую язву у пациента в Московской области, прибывшего в этот регион из Чувашии.
19:06
Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.
19:03
Исполком МОК обсудит вопрос допуска россиян к турнирам 28 марта
В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, когда состоится дискуссия по вопросу снятия санкций с российского и белорусского спорта.
18:55
В разведке Украины считают, что ВС России начали «переориентацию направления ударов»
В украинской разведке считают, что ВС России начали «переориентацию направления ударов», которые сейчас поражают склады горюче-смазочных материалов и систему логистики ВСУ.
18:53
Матч сборных России и Ирана из-за праздника в стране посетят менее 10 тыс. болельщиков
Стало известно, сколько зрителей придёт на стадион смотреть товарищеский матч между сборными по футболу России и Ирана в Тегеране.
18:52
Путин отметил важность поддержки языкового многообразия российских народов
Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки языкового многообразия российских народов.
18:45
Блинкен заявил, что США не станут принимать в расчёт требование Китая не вооружать Тайвань
Администрация США не будет принимать в расчёт заявления Китая о том, что поставки американского оружия Тайваню являются для КНР красной линией, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
18:45
Карпин сообщит о выборе капитана сборной России на матч с Ираном 23 марта
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда назовёт имя капитана на товарищеский матч с командой Ирана в Тегеране.
18:44
Рябков: Россия находится в состоянии де-факто открытого противостояния с США
Россия де-факто находится в состоянии открытого противостояния с США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
18:38
Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с Ираном
Сборная России по футболу в полном составе вышла на тренировку перед товарищеским матчем с командой Ирана в Тегеране.
18:35
Исследование: 40% россиян используют агрегаторы в качестве источника новостей
Согласно новому исследованию, 40% россиян используют агрегаторы в качестве источника новостей.
18:35
Источник: оппозиционер Денис Соколов стал сотрудничать с неонацистами
Источник в российских правоохранительных органах сообщил RT, что один из руководителей так называемого Гражданского совета, политолог и социальный антрополог Денис Соколов при участии западных — и прежде всего польских — спецслужб активно вербует россиян в ряды неонацистского Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористическим), взявшего на себя ответственность за нападение в Брянской области.
18:34
В Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в мошенничестве
В Перми перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в похищении средств с банковских счетов граждан.
18:34
Власти Краснодарского края поздравили худрука Кубанского казачьего хора Захарченко с 85-летием
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 85-летием.
18:34
Премьера оперы «Необыкновенные приключения Буратино» состоится в Новосибирске
Премьера оперы Андрея Семёнова «Необыкновенные приключения Буратино» состоится 31 марта и 1 апреля на сцене камерного зала Новосибирского театра оперы и балета.
18:33
Валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год
Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы вырос на 10,7% в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составил 24,5 трлн рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
18:32
Карпин назвал Иран самым серьёзным соперником сборной России за последнее время
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил силу команды Ирана перед товарищеским матчем в Тегеране.
18:29
Блинкен: США намерены к июню подготовить стратегию по региону Чёрного моря
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны намерена к июню подготовить стратегию по региону Чёрного моря.
18:28
Рябков рассказал о посыле встречи Путина и Си Цзиньпина
Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о посыле встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
18:25
В ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикации о пролёте ракет
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат напомнил украинцам об уголовной ответственности за публикацию данных о пролёте ракет и дронов и о местах, не прикрытых украинскими радарами.
18:22
IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24
Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) приняло решение не отменять санкции против России и Белоруссии.
18:18
Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО
Парламент Швеции 22 марта проголосовал за вступление страны в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте законодательного органа.
18:12
Российские лётчики рассказали подробности перехвата MQ-9 Reaper над Чёрным морем
Российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта.
18:10
Злоумышленник с подозрительными сумками проник на стадион сборной Швеции
На стадионе в Стокгольме, где тренировалась сборная Швеции по футболу, произошёл неприятный инцидент.
18:03
На стадионе в Тегеране, где пройдёт товарищеский матч сборных Ирана и России, протекает крыша
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирана на стадионе, где протекает крыша.
18:03
Акция «Ночь театров» пройдёт 27 марта в Москве
Акция «Ночь театров» состоится в Москве 27 марта. Детская программа начнётся в 17:00, взрослая — в 21:00.
18:02
Синоптик Леус заявил, что автомобилистам ещё рано менять зимнюю резину
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что автомобилистам пока рано менять зимнюю резину на летнюю.
18:02
Милош Бикович рассказал о работе с Оксаной Акиньшиной
Актёр и продюсер Милош Бикович рассказал о сотрудничестве с актрисой Оксаной Акиньшиной.