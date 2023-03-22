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NTD: индиец, недоучившийся в школе, создал вечный карманный календарь
Пожилой индиец из города Коимбатур создал вечный карманный календарь. Как передаёт NTD, он состоит из 24 страниц и рассчитан на два миллиарда лет. Примечательно, что автор календаря даже не доучился в школе.
Вечный карманный календарь создал пожилой индиец из Коимбатура. Календарь состоит из 24 страниц и рассчитан на два миллиарда лет. Разработка получила награду правительства штата Тамилнад.
 
60-летний Мунирадж — бывший корректор. В школе недоучился. Однажды мужчина пытался определить день недели какого-то события в 1988 году, который был високосным.
 
МУНИРАДЖ, изобретатель вечного календаря: Именно тогда я увидел закономерность в смене дат и дней недели. Я выяснил, что каждое столетие даты сдвигаются назад на день, а в високосный год разница больше ещё на один день.
 
Сначала индиец изобрёл календарь на 30 страниц. Позже его усовершенствовал и сократил. Мунирадж надеется, что его разработка поможет в изучении движения планет.
 
Первые вечные календари начали создавать ещё в начале прошлого тысячелетия. Их делали в виде таблицы. Также были дисковые.
 
Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.
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