Politico: НАТО планирует увеличить число военных на восточном фланге, несмотря на истощённые поставками Украине запасы оружия

В ближайшие несколько месяцев Североатлантический альянс планирует нарастить силы на восточном фланге, чтобы помешать России расширить конфликт за пределы Украины, сообщает Politico. Впрочем, издание полагает, что не все члены НАТО смогут выполнить свои обещания внести вклад в планы альянса, учитывая, как поставки Украине истощили их запасы вооружения.

В ближайшие месяцы НАТО рассчитывает нарастить силы вдоль восточной границы альянса и выделить десятки тысяч военнослужащих, которые могли бы поспешить на помощь союзникам по первому требованию. В альянсе утверждают, что подобный шаг призван помешать России расширить конфликт за пределы Украины.

Однако, как отмечает Politico, для этого Североатлантическому альянсу придётся убедить страны-члены предоставить военнослужащих, дорогостоящее вооружение, оборудование и боеприпасы. И всё это на фоне беспокойства целого ряда стран относительно истощения их запасов, в то время как Украина всё ещё остро нуждается в дополнительных боеприпасах и оружии.

«Если бы не было кого-то, кто устраивает фуршет и говорит всем, что принести, то все принесли бы картофельные чипсы, потому что они дешёвые и их легко достать. Страны предпочли бы принести картофельные чипсы», — комментирует планы НАТО бывший заместитель помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джеймс Таунсенд.

И всё же издание полагает, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести вклад в планы альянса. С этой проблемой НАТО неоднократно сталкивался в прошлом, но эксперты предполагают, что она может стать постоянной, учитывая, что украинский конфликт, кажется, далёк от завершения, а на пополнение запасов нужно время.

По данным бывшего помощника генерального секретаря НАТО по оборонному планированию Генриха Браусса, первый эшелон НАТО может состоять приблизительно из 100 тыс. военнослужащих, готовых к отправке в течение десяти дней. Предполагается, что они могут быть набраны из Польши, Норвегии и стран Балтии. Второй эшелон должен быть готов к переброске, например из Германии, в течение 10—30 дней.



Однако процесс может оказаться сложным, так как потребует много людей, оборудования, подготовки и денег. Некоторым странам придётся расширить призыв в армию, другим — увеличить расходы на оборону. Более того, каждому из союзников по НАТО придётся покупать больше вооружения, боеприпасов и оборудования, пишет Politico.