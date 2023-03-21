N-TV: всегда вежливо и порой без перевода — Шольц о телефонных переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, как проходят его телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщает N-TV. По его словам, разговор длится где-то полтора часа и, несмотря на разногласия, проходит исключительно в вежливой форме. Иногда российский президент отказывается от перевода с немецкого, потому что и так всё понимает, а порой сам говорит на родном языке Шольца.

Несмотря на конфликт, канцлер Германии Олаф Шольц регулярно общается с главой Кремля Владимиром Путиным по телефону, сообщает Focus. Последний их разговор состоялся в декабре прошлого года. Глава ФРГ рассказал, что переговоры обычно длятся где-то полтора часа. Иногда российский президент отказывается от перевода с немецкого, потому что и так всё понимает. Порой он сам говорит на немецком языке.

Телефонные звонки с Путиным всегда вплетены в процесс переговоров Германии с её союзниками. В ходе этого процесса становится ясно, когда имеет смысл пообщаться с главой Кремля, объясняет канцлер: «Не то, чтобы я посылаю смс-сообщение и спрашиваю: «Ну что? Снова поговорим?» По его словам, для таких целей есть специальное телефонное соединение. Несмотря на разногласия, разговоры проходят в вежливой форме. Шольц рассказал, что общается с Путиным на «вы».

Также глава ФРГ заявил, что в ходе разговоров открыто высказывает свою позицию по Украине. Он лично говорит главе Кремля, что Россия одна несёт ответственность за эти боевые действия, и называет их фундаментальным нарушением европейского миропорядка.