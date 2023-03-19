Der Spiegel: Япония и Германия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Японии Фумио Кисида договорились укреплять немецко-японское сотрудничество в оборонительной сфере, пишет Der Spiegel. В частности, страны запланировали проведение совместных учений, а также обязались нарастить обмен важной информацией.

В ходе своего визита в Японию Олаф Шольц договорился с японским премьером Фумио Кисидой об укреплении сотрудничества двух стран в сферах обороны и обеспечения важными ресурсами, пишет Der Spiegel. Шольц заявил, что в следующем году бундесвер вновь отправит корабль в тихоокеанский регион, который затем причалит в Японии. По словам немецкого канцлера, это станет символом приверженности «свободе морей» со стороны двух стран.

Кроме того, в ходе встречи двух лидеров были запланированы совместные военные учения, а также интенсивный обмен оценками ситуации, пишет Der Spiegel. Выступая на пресс-конференции по итогам визита, Шольц заявил о том, что украинский кризис продемонстрировал все сложности, с которыми можно столкнуться из-за излишней экономической зависимости в критически важных секторах экономики. В этой связи канцлер ФРГ подчеркнул важность создания новых партнёрств.

Япония и Германия высказали желание к сотрудничеству в области защиты и развития новых технологий, пишет издание. Речь идёт о борьбе с рисками для глобальных цепочек поставок, особенно в стратегически важных сферах. Конечная цель должна состоять в том, чтобы избегать чрезмерной зависимости. Японский и немецкий лидеры также выразили свою приверженность к укреплению мировой торговой системы с упором на ВТО.