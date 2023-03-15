Le Parisien: протестующие в Париже забросали мусором штаб-квартиру партии Макрона

Профсоюзные активисты забросали мусором штаб-квартиру партии Эммануэля Макрона «Возрождение» в Париже, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, целью протестующих было привлечь внимание депутатов к забастовкам против пенсионной реформы в стране, а также оказать давление на власть в преддверии прохождения закона об изменении пенсионного возраста через парламент.
Профсоюзные активисты забросали мусором штаб-квартиру партии Эммануэля Макрона «Возрождение» в Париже, сообщает Le Parisien. Как передаёт издание, для разгона протестной акции были задействованы силы правопорядка.
По словам представителя профсоюза Solidaires Симона Дютей, в акции приняли участие от 250 до 300 человек. Как пояснил профсоюзный деятель, цель протестующих состояла в том, чтобы «напомнить, что люди бастуют и что кто-то несёт ответственность за эту ситуацию», а также в том, чтобы оказать «давление» на депутатов за два дня до голосования по вопросу о пенсионной реформе в парламенте.
Текст документа должен быть рассмотрен специальной комиссией из семи депутатов и семи сенаторов. Если Национальное собрание и сенат придут к соглашению, он будет утверждён в четверг, напоминает газета.
Источник в партии «Возрождение», в свою очередь, высоко оценил «профессионализм и оперативность сотрудников префектуры полиции», которые вмешались в ситуацию, и осудил «запугивание, которому нет места в условиях демократии».
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