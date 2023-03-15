El País: оружейная промышленность Европы и США наживается на украинском конфликте

Украинский конфликт увеличил прибыль представителей оружейной промышленности на Западе, в связи с чем компании активно расширяют производство, передаёт El País. Однако, как предупреждает издание, инвестиции в новые производственные линии в перспективе могут негативно отразиться на прибыли, учитывая, что конфликт рано или поздно завершится.

Немецкая военно-промышленная компания Rheinmetall предлагает купить испанскую компанию — производителя боеприпасов Expal. Expal производит авиационные бомбы, боеприпасы для корабельной артиллерии, боеприпасы для миномётов и боеприпасы 155-миллиметрового калибра, которые Испания поставила Украине почти на €120 млн в прошлом году.

Как отмечает El País, Expal является «дочкой» испанской компании Maxam, принадлежащей частной инвестиционной компании Rhone Capital. Производитель стремится увеличить прибыль, и конфликт, разразившийся в феврале 2022 года в Европе, предоставил ему отличную возможность. Rheinmetall предлагает за Expal около €1,2 млрд, что более чем в два раза превышает стоимость компании ещё два года назад.

Издание полагает, что спустя год после начала российской спецоперации ещё неизвестно, кто выиграет в конфликте, но известно, кто на нём наживается. Десять крупнейших оружейных компаний США и Европы, которые являются самыми крупными в мире, не считая китайских, увеличили оборот на 7,5% в последнем квартале 2022 года.

Покупка Expal немецкой компанией будет означать появление в Испании одного из крупнейших европейских производителей вооружений, но и исчезновение последней испанской компании по производству боеприпасов. Испанскому правительству будет трудно отказаться от предложения, но необходимо убедиться, что после спада высокого спроса новый владелец не закроет свои заводы в Испании.

Впрочем, на данный момент похоже, что дела оружейных компаний идут как никогда хорошо. По словам министра обороны Алексея Резникова, украинским военным необходимо более 10 тыс. снарядов в день — это 400 тыс. снарядов в месяц — и западные заводы не успевают производить всё необходимое. Когда армии стран НАТО обращаются к компаниям за боеприпасами, чтобы пополнить запасы, истощённые поставками Киеву, им приходится стоять в очереди, потому что всё, что сойдёт с производственных линий в среднесрочной перспективе, уже продано. 900 тыс. боеприпасов 155-миллиметрового калибра, которые Вашингтон поставил Киеву, эквивалентны более чем пятилетнему производству.

El País пишет, что боеприпасы сейчас пользуются таким же спросом, как маски в первые месяцы пандемии коронавируса. Именно поэтому Европейская комиссия решила повторить схему, которую она применила в отношении вакцин, совместно закупая боеприпасы, не позволяя союзникам конкурировать друг с другом и ещё больше стимулировать рост цен.

Купив Expal, немецкая Rheinmetall надеется увеличить свои производственные мощности. Испанская компания закончит этот год с объёмом продаж в размере €400 млн, но потенциально может удвоить прибыль. Оборот Rheinmetall в прошлом году составил €6,4 млрд, что на 13% больше, чем в 2021 году. Генеральный директор компании Армин Паппергер объявил, что ведёт переговоры о строительстве завода по сборке танков Panther на Украине. Другие компании более осторожны. Одно дело — увеличить количество смен и расширить штат сотрудников, как это сделал завод по производству боеприпасов в Гранаде, и совсем другое — инвестировать в новые производственные линии, учитывая, что конфликт рано или поздно завершится.

Выгода от конфликта уже ощущается во всей военной промышленности — на производстве кораблей и самолётов, спутников и радаров.

В прошлом году оборот американской компании Lockheed Martin составил $66 млрд, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. Ведущий мировой производитель военной техники оказался в числе немногих, чья прибыль сократилась по сравнению с 2021 годом, так как у большинства его конкурентов продажи выросли примерно на 5%. В последнем квартале 2022 года продажи резко возросли: средний рост составил 7,5%, а во многих случаях — двузначные цифры. На фондовых рынках цены на акции оружейных компаний достигли исторических максимумов.

Ряд компаний получил выгоду напрямую. Например, американская компания Raytheon поставила Киеву зенитные ракетные комплексы Stinger на сумму $624 млн и NASAMS — на $668 млн; а также, вместе с Lockheed, противотанковые ракетные комплексы Javelin на $663 млн и ракетные комплексы HIMARS на $95 млн.

Конфликт на Украине также привёл к началу гонки вооружений среди соседей страны. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, 2% ВВП на оборону превратились из среднесрочной цели в отправную точку. По крайней мере, 11 из 30 стран уже приближаются к отметке 2% или превосходят её. Испания, занимающая предпоследнее место, увеличила свои военные расходы на 26%. За пределами НАТО страны также увеличивают военные расходы: в Японии они возросли на 20% и ожидается, что к 2027 году они достигнут 2% от ВВП.

Ряд стран, в том числе Испания, ввели временные налоги на сверхприбыли, которые получают энергетические и финансовые компании в результате конфликта. Но ни одна страна не рассматривала возможность их введения в отношении представителей оружейной промышленности, которые являются основным бенефициаром конфликта. Впрочем, некоторые эксперты опасаются, что в таком случае оружейная промышленность лишь переложит их на своих клиентов, то есть на государства, которые осуществляют закупки на деньги налогоплательщиков.