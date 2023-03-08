Economist: европейцы и американцы всё меньше хотят помогать Украине

Согласно результатам опросов, американцы и европейцы проявляют всё меньше энтузиазма по поводу помощи Украине. Как пишет The Economist, украинцы храбро противостоят России, но одной только храбрости мало, чтобы справиться с противником в отсутствие постоянной поддержки со стороны западных стран и их граждан.

То, что Украина до сих пор продолжает бороться, во многом объясняется помощью, которую она получает от Америки. Джо Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но сможет ли он и дальше помогать в таких же объёмах, отчасти зависит от того, как американские граждане будут относиться к финансовой помощи Киеву. Результаты опросов, проведённых совместно изданием The Economist и британской компанией YouGov, свидетельствуют о том, что разрыв между представителями двух основных партий увеличивается и что теперь даже демократы поддерживают выделение некоторых видов помощи Киеву немного меньше, нежели в прошлом году.

Некоторые республиканцы всё активнее заявляют о своём несогласии с щедрыми пакетами американской помощи. Влиятельные члены Республиканской партии, в том числе Кевин Маккарти и Рон Десантис, резко критикуют политику помощи Украине, особенно теперь, когда американцы сталкиваются с высоким уровнем инфляции в стране. Члены Демократической партии тоже демонстрируют всё больше настороженности. В апреле 2022 года 82% опрошенных демократов и 67% республиканцев ответили, что, по их мнению, отправка финансовой помощи Украине — это хорошая идея. В феврале 2023 года эту точку зрения разделяли уже 75% демократов и 39% республиканцев. Пока ни одно государство не предлагало отправить на Украину свои войска, и, как показали результаты опроса, эту идею поддержали бы всего 31% демократов и 19% республиканцев. Единственный вид помощи, который поддерживают подавляющее большинство американцев, — это продовольственная и медицинская помощь. В пользу её оказания высказались 86% демократов и 78% республиканцев.

Несмотря на близость конфликта и ту опасность, которую он несёт для всего региона, среди европейцев тех, кто поддержал бы отправку собственных войск на Украину, оказалось ещё меньше, чем среди американцев. В декабре 2022 года в Великобритании, Франции, Германии и Италии за отправку войск высказались менее 20% респондентов.

Опросы также свидетельствуют, что поскольку последствия российской спецоперации наносят огромный ущерб энергоснабжению в Европе, некоторые жители уже начинают от этого уставать. В феврале 2022 года 45% британцев заявили, что они поддержат ужесточение санкций против России, даже если это повлечёт за собой повышение стоимости жизни. Но в декабре на фоне энергетического кризиса и резкого роста стоимости жизни их доля снизилась до 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции, Германии, Италии и Испании.

«Украинцы храбро противостоят наступлению России. Но одной только храбрости мало, чтобы справиться с войсками противника в отсутствие постоянной поддержки со стороны западных стран и их граждан», — заключает издание.