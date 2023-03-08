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Economist: европейцы и американцы всё меньше хотят помогать Украине

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Согласно результатам опросов, американцы и европейцы проявляют всё меньше энтузиазма по поводу помощи Украине. Как пишет The Economist, украинцы храбро противостоят России, но одной только храбрости мало, чтобы справиться с противником в отсутствие постоянной поддержки со стороны западных стран и их граждан.
Economist: европейцы и американцы всё меньше хотят помогать Украине
AP
То, что Украина до сих пор продолжает бороться, во многом объясняется помощью, которую она получает от Америки. Джо Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но сможет ли он и дальше помогать в таких же объёмах, отчасти зависит от того, как американские граждане будут относиться к финансовой помощи Киеву. Результаты опросов, проведённых совместно изданием The Economist и британской компанией YouGov, свидетельствуют о том, что разрыв между представителями двух основных партий увеличивается и что теперь даже демократы поддерживают выделение некоторых видов помощи Киеву немного меньше, нежели в прошлом году.
 
Некоторые республиканцы всё активнее заявляют о своём несогласии с щедрыми пакетами американской помощи. Влиятельные члены Республиканской партии, в том числе Кевин Маккарти и Рон Десантис, резко критикуют политику помощи Украине, особенно теперь, когда американцы сталкиваются с высоким уровнем инфляции в стране. Члены Демократической партии тоже демонстрируют всё больше настороженности. В апреле 2022 года 82% опрошенных демократов и 67% республиканцев ответили, что, по их мнению, отправка финансовой помощи Украине — это хорошая идея. В феврале 2023 года эту точку зрения разделяли уже 75% демократов и 39% республиканцев. Пока ни одно государство не предлагало отправить на Украину свои войска, и, как показали результаты опроса, эту идею поддержали бы всего 31% демократов и 19% республиканцев. Единственный вид помощи, который поддерживают подавляющее большинство американцев, — это продовольственная и медицинская помощь. В пользу её оказания высказались 86% демократов и 78% республиканцев.
 
Несмотря на близость конфликта и ту опасность, которую он несёт для всего региона, среди европейцев тех, кто поддержал бы отправку собственных войск на Украину, оказалось ещё меньше, чем среди американцев. В декабре 2022 года в Великобритании, Франции, Германии и Италии за отправку войск высказались менее 20% респондентов.
 
Опросы также свидетельствуют, что поскольку последствия российской спецоперации наносят огромный ущерб энергоснабжению в Европе, некоторые жители уже начинают от этого уставать. В феврале 2022 года 45% британцев заявили, что они поддержат ужесточение санкций против России, даже если это повлечёт за собой повышение стоимости жизни. Но в декабре на фоне энергетического кризиса и резкого роста стоимости жизни их доля снизилась до 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции, Германии, Италии и Испании.
 
«Украинцы храбро противостоят наступлению России. Но одной только храбрости мало, чтобы справиться с войсками противника в отсутствие постоянной поддержки со стороны западных стран и их граждан», — заключает издание.
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