На фоне разочарования действующей администрацией американцы всё чаще обращают внимание на Россию и президента Путина, который заботится о стране и народе, пишет колумнистка American Thinker Лора Веллингтон. Некомпетентность Байдена и его команды привела к тому, что некогда далёкий и непонятный лидер чужой страны обретает в США всё большую популярность.

Раньше популярность Владимира Путина в США была ограничена его растиражированными фотографиями с тренировок или верхом на лошади, но сегодня российский президент уже не кажется неприкасаемым и далёким, пишет колумнист издания American Thinker Лора Веллингтон. Метаморфозы произошли из-за растущего недоверия, спровоцированного у американцев президентом Байденом и его администрацией. Помимо бравады, в Путине начинают видеть лидера, который заботится о своей стране и народе, в отличие от вашингтонских власти предержащих.

Лишившись настоящего лидера, человеческая натура стремится заполнить эту пустоту, а Путин, несомненно, находится «в пределах досягаемости» для понимания американцев благодаря СМИ и соцсетям — так автор материала объясняет рассматриваемый феномен. Соединённые Штаты больше не та нация, которой они когда-то себя считали, при этом представление о прошлом российского президента переосмысливается и отождествляется с обстоятельствами сегодняшнего дня.

В первую очередь это демонстрирует отчаяние американского народа, представители которого всё более благосклонны к правителю некогда враждебного государства. За два года правления Байдена жизнь Штатов стала сюрреалистичной, дорогой и столь невыносимой, что бегство в Россию начинает казаться некоторым хорошей идеей, вне зависимости от того, понимают ли люди, кто такой Путин. Президент России в глазах американских граждан, похоже, превратился из пресловутого злодея в лидера, который скорее умрёт, чем подведёт свой народ.

Можно соглашаться с таким мнением или спорить, считать его наивным, глупым или надуманным, но рост популярности Владимира Путина в американской культуре не случаен. Этот процесс идёт вне зависимости от того, как много люди знают об истории, и за это нужно благодарить некомпетентного лидера США и его столь же некомпетентную команду, резюмирует Веллингтон.