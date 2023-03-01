NTD: автомобили участников «Битлз» вновь воссоединились на юбилее легендарной модели Mini

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Politico: Евросоюз не может избавиться от зависимости от российского ядерного топлива Politico
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TVP Info: отгородиться от угрозы — глава МВД Польши объяснил цели обустройства заграждений на границах с Россией и Белоруссией TVP Info
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The Guardian: после месяцев переговоров Сунак заключил с ЕС соглашение по Северной Ирландии Guardian
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Пентагон: США стремятся расширить масштабы военных учений в ИТР для сдерживания Китая
Вашингтон для сдерживания Пекина стремится увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), привлекая к ним всё больше стран.
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Йоканович — о поражении в 1/4 финала Кубка России: «Динамо» не хватало агрессии
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России.
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В Минобороны Белоруссии показали кадры российского самолёта А-50 в исправном состоянии
Минобороны Белоруссии показало кадры с российским самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в исправном состоянии.
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В Борисполе под Киевом сошёл с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Борисполе в Киевской области.
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Командир ВСУ с позывным Мадьяр: украинские военные за сутки теряют более роты в Бахмуте
Украинские войска ежедневно теряют более роты в Бахмуте в ДНР. Об этом заявил командир ВСУ с позывным Мадьяр.
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«Ак Барс» в овертайме уступил «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ
ХК «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
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Писарский признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов»
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский стал лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо».
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Госдеп: США продолжают полностью выполнять ДСНВ
США продолжают в полной мере выполнять договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Осинькин — о выходе в полуфинал Кубка России: мы прошли дальше, есть элемент везения
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России.
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В Полтавской и Сумской областях произошли взрывы
В районе города Кременчуга в Полтавской области и в Сумской области произошли взрывы.
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В Госдепе сообщили, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ
США получили официальное уведомление от России о решении приостановить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Вашингтон готов к проведению новой встречи консультативной комиссии в рамках договора для обсуждения озабоченностей обеих сторон. Об этом сообщили в американском Госдепе.
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В «Динамо» объяснили, почему Захарян не перешёл в «Галатасарай»
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Галатасарай».
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Шайба Галузина в овертайме помогла «Витязю» победить «Локомотив» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
ХК «Витязь» обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
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Ряд депутатов парламента Венгрии предложили ветировать приём Швеции и Финляндии в НАТО
Представитель правой партии Венгрии Mi Hazánk Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе предложил наложить вето на расширение НАТО.
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СКА проиграл минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
ХК СКА уступил минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
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Экс-разведчик США Риттер: Киев рискует потерять новые территории при продолжении конфликта
Украина может потерять новые территории при продолжении военного конфликта. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
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Стали известны все полуфиналисты «Пути РПЛ» Кубка России
Стали известны участники 1/2 «Пути РПЛ» и 1/4 финала «Пути регионов».
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Байден продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введённых ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.
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Инфантино: никто не сможет побить рекорд Фонтена по голам на одном ЧМ
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что рекорд Жюста Фонтена по голам на одном чемпионате мира, скорее всего, не будет побит.
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Байден продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине
Американский лидер Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине.
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Express: Зеленский опасается падения группировки ВСУ под Артёмовском
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что украинские военные не смогут сдерживать усиливающийся натиск ВС России под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом написал обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.
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Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).
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Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).
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Захарова: посол ФРГ публично уходит от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Bloomberg: Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой снять с него санкции
Бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Писарский вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка России
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский возглавил гонку бомбардиров в Кубке России.
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ВСУ лишились операторов Javelin и NLAW из-за плохой подготовки НАТО
С января 2023 года в подразделениях 14, 92 и 66-й механизированных бригад ВСУ, а также в батальонах территориальной обороны на Купянском и Изюмском направлениях произошли большие потери среди операторов противотанковых ракетных комплексов.
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Режиссёр Кустурица сломал ногу на западе Сербии и находится в клинике
Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сломал правую ногу около построенного им посёлка Дрвенград в горах на западе Сербии. Сейчас он находится в медицинском центре в Белграде.
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Защитник «Ростова» Прохин: гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола
Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Самарской области заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
В управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.
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Мишина рассказала, что Туктамышева держит в тайне идею номера для турнира по шоу-программам
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, как Елизавета Туктамышева готовится к турниру по шоу-программам.
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В Ульяновской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
Глава управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая рассказала на заседании штаба по развитию региона о ситуации с заболеваемостью COVID-19.
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Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и военной техникой
Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.
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Росстат: безработица в январе обновила исторический минимум и составила 3,6%
Уровень безработицы в России в январе 2023 года составил 3,6%.
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В Петербурге подтвердили 1130 случаев COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге подтвердили 1130 случаев COVID-19 за последние сутки.
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В Подмосковье запустили новые экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие»
В Московской области создали новые экскурсии для участников проекта «Активное долголетие».
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Фестиваль «Серебряная корюшка» пройдёт 4 марта в Хабаровском крае
Фестиваль «Серебряная корюшка» состоится в Советской Гавани в субботу, 4 марта.
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Главный тренер «Адмирала» прокомментировал победу над «Салаватом» в первом матче Кубка Гагарина
Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев высказался о победе своей команды над «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии Кубка Гагарина.
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Форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Петербурге
Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.
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Урбанист Зюзин назвал БКЛ одним из лучших транспортных проектов в мире
Директор центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин прокомментировал открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
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В Тверской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за сутки
В Тверской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за последние сутки.
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Олимпийский чемпион Превц попал в больницу после падения с трамплина
Олимпийский чемпион Петер Превц попал в больницу после падения с трамплина во время тренировки на чемпионате мира в Планице.
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Метеоролог Варакин рассказал о сроках прихода весны в регионах
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов во второй половине марта уже будет тепло и в отдельные дни температура воздуха может прогреться до +15 °С и выше.
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Аналитик Карташова прокомментировала эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств
Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова высказалась об эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который стартовал 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях.
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Аналитик Антонов рассказал о перспективах курса рубля в марте
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал прогноз по курсу рубля в марте.
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В Тульской области выявили 84 случая COVID-19 за сутки
В Тульской области выявили 84 случая COVID-19 за последние сутки.
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США профинансируют борьбу с «дезинформацией» в Азербайджане
Вашингтон готов выделить средства на программу по «укреплению связей» между США и Азербайджаном. Как отмечается в описании соответствующего гранта, работа подрядчиков среди прочего будет направлена на «усиление экономических связей» между сторонами, «борьбу с дезинформацией» и «природоохранные инициативы» в республике. RT ознакомился с документом.
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Президент «Оренбурга» Еремякин: по Гойковичу никаких предложений нет
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб не получал предложений по защитнику Ренато Гойковичу.
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Постпред США при ООН: ведомство следит за нарушением религиозных свобод на Украине
Постпред Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд сообщила о проблемах со свободой вероисповедания на Украине.