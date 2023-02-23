Rolling Stone: Пентагон признал проблему злоупотребления запрещёнными препаратами американскими военнослужащими

За пять лет с 2017 по 2022 года в США зафиксировали 15 293 случаев передозировки запрещенными препаратами среди американских военнослужащих, 332 из них были смертельными, пишет Rolling Stone со ссылкой на обнародованные Пентагоном данные. Чаще всего причиной передозировок был фентанил, на долю которого пришлось более половины всех смертей.

Множество американских военнослужащих, в том числе те, кто служит в силах специального назначения армии США, более известных как «зелёные береты», и двух самых известных дивизиях, 101-й воздушно-десантной и 82-й воздушно-десантной, страдают от злоупотребления наркотиками, сообщает Rolling Stone.

Таков итог данных, опубликованных Пентагоном на этой неделе группе. Как отмечает издание, пять сенаторов во главе с сенатором от штата Массачусетс Эдвардом Марки обеспокоились ростом употребления наркотиков в армии. В конце сентября они написали письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробную статистику за пять лет о передозировках в рядах вооружённых сил.

На этой неделе она получили ответ. Глава оборонного ведомства США заявил, что «разделяет озабоченность» сенаторов относительно того, насколько серьёзной является проблема. Согласно обнародованным данным, в период с 2017 по 2022 год было 15 293 случаев передозировки запрещенными препаратами среди американских военнослужащих. Из них 332 случая были смертельными. Как отмечает Rolling Stone, это указывает на долгосрочную тенденцию, за которой следует резкий всплеск смертей от передозировки среди военнослужащих в 2020 и 2021 годах.

Демографические характеристики тех, кто пострадал больше всего, совпадают с данными по проблеме среди гражданского населения. Подавляющее большинство смертельных случаев передозировки в армии пришлось на белых мужчин в возрасте от 18 до 33 лет. При этом примечательно, что 96% жертв передозировки были солдатами-срочниками, а не офицерами.

Чаще всего причиной передозировок среди американских военных был фентанил, на долю которого пришлось более половины всех смертей. «За последние пять лет количество смертей от передозировки, связанных с фентанилом, увеличилось более чем в два раза», — заявили в Пентагоне.

«За последние годы на американских военных базах зафиксированы сотни смертельных случаев передозировки. Число жертв растёт. Мы можем и должны остановить эту трагическую тенденцию», — отметил Марки в заявлении для Rolling Stone.

Впрочем, в оборонном ведомстве отметили, что, например, в 2020 году число передозировок с летальным исходом среди военнослужащих составил 5,0 на 100 тыс. человек, что гораздо ниже, чем аналогичный показатель среди гражданского населения, составляющий 28,3 на 100 тыс. Однако географическая разбивка данных показала, что есть определённые регионы, где число передозировок значительно выше, чем среди гражданских лиц.

Так, в Северной Каролине, где находится гарнизон Форт-Брэгг, и в Вашингтоне, где находится база Льюис-Маккорд, военнослужащие умирали от передозировки значительно чаще, чем гражданское население. С 2017 года в Форт-Брэгг произошёл 31 случай передозировки, что составляет 36,0 на 100 тыс. военных. На базе Льюис-Маккорд с 2017 года от передозировки умерли 11 военнослужащих. Это намного меньше, чем на базе Форт-Брэгг, но всё равно составляет 29,5 на 100 тыс. человек.

Кроме того, несмотря на то что численность военнослужащих в Кентукки, где находится база Форт Кэмпбелл, невелика, число передозировок среди них очень высок. С 2017 по 2022 год ежегодный показатель составил 50,4 на 100 тыс. человек, что более чем в два раза превышает национальный показатель.